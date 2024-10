Introduzione ai nuovi modelli Citroën

Citroën ha recentemente aggiornato la sua gamma di veicoli, presentando i nuovi modelli C4 e C4 X, che promettono di portare innovazione e comfort nel segmento delle auto compatte. Con un design rinnovato e tecnologie all’avanguardia, questi modelli sono già disponibili per la prenotazione, con consegne previste per l’inizio del 2025. In questo articolo, esploreremo i dettagli chiave, i prezzi e le caratteristiche che rendono queste vetture un’ottima scelta per gli automobilisti moderni.

Caratteristiche principali delle Citroën C4 e C4 X

Le nuove Citroën C4 e C4 X si distinguono per il loro design audace e distintivo, che combina eleganza e funzionalità. Entrambi i modelli offrono un abitacolo spazioso e confortevole, dotato di materiali di alta qualità e tecnologie avanzate. Tra le caratteristiche più apprezzate troviamo il sistema di infotainment di ultima generazione, che include un display touchscreen intuitivo e connettività smartphone. Inoltre, la C4 X, con la sua silhouette allungata, offre un ulteriore spazio per i passeggeri e un bagagliaio più ampio, rendendola ideale per le famiglie.

Prezzi e disponibilità

Le nuove Citroën C4 e C4 X sono già disponibili per la prenotazione, con un listino prezzi che varia in base alle configurazioni e agli optional scelti. I prezzi partono da circa 25.000 euro per la C4, mentre la C4 X si posiziona leggermente più in alto, con un prezzo di partenza di circa 27.000 euro. Le consegne sono previste per l’inizio del 2025, e gli interessati possono già prenotare il proprio modello presso i concessionari autorizzati. Citroën ha inoltre annunciato diverse promozioni per incentivare le vendite, rendendo queste vetture ancora più attraenti per i potenziali acquirenti.