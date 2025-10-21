Scopri la QJ Motor SRT 800 RX: Avventura e Prestazioni a Prezzi Competitivi

La QJ Motor SRT 800 RX è progettata per dominare il mercato delle moto adventure, offrendo prestazioni eccezionali e un prezzo altamente competitivo. Questa moto rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di avventure su due ruote, combinando potenza, comfort e tecnologia all'avanguardia. Scopri la tua prossima avventura con la QJ Motor SRT 800 RX, il compagno perfetto per ogni percorso!

Nel panorama delle moto adventure, la QJ Motor SRT 800 RX si presenta come una delle novità più attese. Con un lancio programmato all’EICMA, questa bicilindrica di 800 cc promette di offrire un’ottima combinazione di prestazioni e comfort. Questa moto si distingue per caratteristiche tecniche avanzate e un design studiato per l’uso versatile.

Caratteristiche tecniche della QJ Motor SRT 800 RX

La SRT 800 RX è dotata di un motore bicilindrico parallelo da 799 cc, capace di erogare una potenza di 99 CV a 9.000 giri/min. Questo motore offre accelerazione brillante e un’esperienza di guida fluida e reattiva, ideale per affrontare qualsiasi tipo di terreno. È importante notare che la moto non sarà disponibile in versione A2, rendendola adatta a motociclisti più esperti.

Design e comfort

Il design della SRT 800 RX è studiato per garantire manovrabilità e stabilità. I cerchi, con un diametro di 21 pollici davanti e 18 pollici dietro, sono abbinati a sospensioni di alta qualità firmate Marzocchi, che offrono una lunga escursione per affrontare i percorsi più accidentati. Il telaio in tubi di acciaio e un forcellone in alluminio conferiscono robustezza e leggerezza, mentre il telaietto imbullonato assicura una facile manutenzione.

Dotazioni e tecnologia

La QJ Motor ha incorporato nella SRT 800 RX una serie di dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Il serbatoio ha una capienza di 21 litri, ideale per lunghi viaggi senza frequenti soste per il rifornimento. La sella, progettata su due piani, promette un comfort anche durante le lunghe percorrenze, mentre il parabrezza regolabile in altezza consente di adattare la protezione aerodinamica alle esigenze del pilota.

Impianto frenante e sicurezza

Per garantire una guida sicura e controllata, la SRT 800 RX è dotata di un impianto frenante di alta qualità, con dischi anteriori da 320 mm e pinze ad attacco radiale firmate Brembo. La presenza di ABS disinseribile e di un sistema di controllo della trazione aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, permettendo ai motociclisti di affrontare qualsiasi situazione con maggiore serenità.

Un prezzo competitivo

Una delle caratteristiche più accattivanti della QJ Motor SRT 800 RX è il suo prezzo, che si prevede sarà inferiore a 9.000 euro. Questo la rende particolarmente interessante per chi cerca una moto adventure di alta qualità senza costi eccessivi. Con un peso a secco di 179 kg, la moto si presenta come un’opzione leggera e maneggevole, pronta a soddisfare le esigenze degli amanti dell’avventura.

La QJ Motor SRT 800 RX rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera un’avventura su due ruote. Con prestazioni elevate, tecnologia all’avanguardia e un prezzo accessibile, questa moto ha tutte le carte in regola per conquistare il mercato della motocicletta. Si attende il suo debutto ufficiale nei prossimi mesi.