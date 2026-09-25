Il 2026 rappresenta una vera svolta per l’industria automobilistica italiana. I tre marchi più noti del gruppo Stellantis – Fiat, Alfa Romeo e Lancia – hanno consolidato le loro architetture multi-energia, proponendo una gamma che spazia dal mild hybrid più economico fino alle e-vehicle ad alte prestazioni. Questo cambiamento non è solo tecnico: implica una nuova strategia di mercato, con modelli pensati per famiglie urbane, appassionati di guida sportiva e clienti premium che cercano comfort e design esclusivo.

Il risultato è una offerta più variegata ma anche più complessa da decifrare. Tra dimensioni compatte, capacità di carico, autonomia reale e fasce di prezzo, ogni acquirente deve valutare attentamente le proprie esigenze quotidiane. Nei paragrafi seguenti analizziamo in dettaglio le proposte di ciascun marchio, evidenziando le caratteristiche tecniche più rilevanti i costi di gestione e le versioni consigliate per diversi scenari d’uso.

Fiat: la Grande Panda e i nuovi crossover compatti

Fiat punta a democratizzare la mobilità elettrica mantenendo la tradizionale praticità che ha sempre contraddistinto la Panda. Il modello di punta è la Grande Panda una crossover di segmento B lunga 3,99 m, larga 1,76 m e alta 1,57 m, con un bagagliaio da 361 litri. La carrozzeria si basa sulla piattaforma Smart Car, che consente sia una versione mild-hybrid 1,2 L da 100 CV a 48 V, sia un’opzione completamente elettrica da 113 CV con batteria LFP da 44 kWh.

Motorizzazioni, autonomia e tempi di ricarica

La variante elettrica garantisce un’autonomia WLTP di circa 320 km; in condizioni reali su autostrada la portata scende a 230 km, ma è compensata da una ricarica DC ultra-rapida fino a 100 kW, che porta il livello di carica dal 20 % all’80 % in 26 minuti. La versione mild-hybrid, invece, sfrutta un motorino elettrico da 21 kW per ridurre i consumi in città a circa 5,1 l/100 km, risultando particolarmente adatta a pendolari e famiglie con budget limitato.

Prezzi, allestimenti consigliati e valore residuo

Il listino parte da 19.000 € per la versione mild-hybrid e da 24.900 € per la versione elettrica, prima di eventuali incentivi statali. L’allestimento “La Prima” include cerchi in lega da 17 pollici, fari full-LED e un infotainment da 10,25 in. Grazie alla produzione condivisa, la Grande Panda mantiene una svalutazione annua contenuta intorno al 12-14 %, rendendo i modelli a km zero un’opzione interessante per chi cerca un’auto pratica senza spendere troppo.

Alfa Romeo: Junior sportiva e la nuova Stelvio di grande dimensione

Alfa Romeo concentra la propria proposta di 2026 su due fronti: la Junior B-SUV dal carattere sportivo, e una Stelvio di nuova generazione basata sulla piattaforma STLA Large a 800 V. La Junior misura 4,17 m in lunghezza, 1,78 m in larghezza e 1,53 m in altezza, con un bagagliaio da 400 litri, tra i più capienti del segmento. Disponibile in versione 48 V mild-hybrid da 136 CV (con trazione anteriore o Q4) e in versione elettrica da 156 CV o Veloce da 280 CV.

Performance e autonomia della Junior

La versione elettrica monta una batteria NMC da 54 kWh (51 kWh netti) che permette un’autonomia WLTP di 410 km; in condizioni autostradali si attestano i 270-290 km. La ricarica rapida è pari a 100 kW, quindi il 20-80 % si ottiene in meno di 30 minuti. La variante 136 CV ibrida, grazie al motore 1,2 L turbo con VGT, offre un consumo medio di 6,3 l/100 km su strada aperta, combinando sportività e efficienza.

Stelvio di nuova generazione: potenza e spazio

La nuova Stelvio, prevista per il 2026, utilizza la piattaforma STLA Large e supporterà versioni fino a 800 CV nella variante Quadrifoglio. L’autonomia stimata supera i 700 km WLTP, con una ricarica ultra-rapida superiore a 250 kW che porta il 20-80 % in meno di 18 minuti. Il prezzo di listino parte da circa 48 000 € per le versioni ibride, arrivando a oltre 80 000 € per le varianti ad alte prestazioni, con una capacità di carico di 530 litri e spazio a disposizione per cinque passeggeri.

Lancia: Ypsilon premium e la futuristica Gamma

Lancia riprende la tradizione del lusso italiano con una Ypsilon rinnovata e la prossima Gamma, un crossover fastback di segmento D. La Ypsilon, lunga 4,08 m, è proposta in versione mild-hybrid 1,2 L da 100 CV a 48 V e in versione elettrica da 156 CV con batteria da 51 kWh, capace di 403 km di autonomia WLTP. L’interno è caratterizzato dal sistema S.A.L.A. con doppio display da 10,25 in e un tavolino centrale multifunzione, pensato per creare un’atmosfera da salotto.

Ypsilon: comfort e tecnologia al top del segmento B premium

La versione ibrida offre 352 litri di capacità di carico, mentre quella elettrica scende a 309 litri a causa dell’inverter posteriore. Il prezzo di partenza è di 24.900 € per l’ibrido e 34.900 € per l’elettrica, con dotazioni di serie quali fari a LED, assistenza alla guida di Livello 2 e l’esclusivo sistema audio Sound Air Light Augmentation. L’attenzione ai materiali – tessuti premium, finiture in legno e dettagli in alluminio – rende Ypsilon la scelta ideale per professionisti urbani attenti allo stile.

Gamma: il prossimo ammiraglio di Melfi

La Gamma, ancora in fase di pre-lancio, si svilupperà su piattaforma STLA Medium, avrà circa 4,70 m di lunghezza e sarà disponibile in versioni elettriche o ibride plug-in con potenze fino a 320 CV e batterie di 98 kWh, in grado di superare i 700 km di autonomia. Il target previsto comprende manager, flotte aziendali e famiglie che viaggiano spesso, alla ricerca di un’esperienza di guida sofisticata e di un design non convenzionale. I primi prezzi di listino dovrebbero aggirarsi intorno ai 55 000-60 000 €, a testimonianza dell’orientamento premium del brand.