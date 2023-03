L’Arona è per Seat quello che la Captur è per Renault: una versione SUV della sua city car di punta. Non sorprende quindi vedere che l’iberica condivide molto con la piccola Ibiza.

A cominciare dagli interni, che hanno guadagnato un po’ in qualità percepita dopo il restyling dell’estate 2021. La plancia è morbida al tatto, le portiere sono anch’esse morbide al tatto e la presentazione generale non è invecchiata troppo. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Seat Arona TSI 95: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Risparmio di carburante

Prendiamo d’esempio il motore più piccolo disponibile in catalogo, il 3 cilindri turbo 1.0 TSI da 95 CV. Questo propulsore a tre gambe è vigile e vivace già dopo 1.800 giri/min, distillando i suoi 175 Nm di coppia con brio nelle prime marce del cambio manuale a 5 rapporti.

Quest’ultimo beneficia anche di un sistema di controllo piacevole. Le prestazioni sono sufficienti nel traffico a patto di non guidare con troppo carico, con uno scatto da 0 a 100 km/h misurato in 10,8 s, mentre gli 80-120 km/h in quarta marcia richiedono in media 10,2 s.

Guida sana e piacevole

Chi sogna un comfort morbido come quello di una Citroën, avrà di che gioire con l’Arona, che è ben piantata sui suoi supporti. Il piccolo SUV sfrutta il suo peso ridotto (1.160 kg misurati) per girare in curva con facilità, dimostrando lo stesso comportamento dinamico della Ibiza.

Il telaio è bilanciato, lo sterzo è sufficientemente consistente e, se si è troppo ottimisti, l’ESP calma dolcemente la situazione riducendo il sottosterzo, mentre il retrotreno bloccato non coglie di sorpresa nessuno su strade asciutte.

Opzioni

La Seat Arona TSI 95 CV è disponibile nell’allestimento medio Urban, già ben equipaggiato (cerchi da 17 pollici, telecamera posteriore, Android Auto e Apple Car Play wireless, navigatore, caricatore a induzione…).

