Sella racing motocross: grip migliorato e costruzione professionale

Una sella racing sviluppata con input da Ducati Corse e derivata dal mondo del Motocross, pensata per aumentare il grip, resistere all’usura e migliorare il controllo durante le fasi dinamiche di guida

La sella è spesso trascurata, ma può trasformare radicalmente la sensazione che si ha in sella. Questa versione racing, nata da una collaborazione con Ducati Corse e con radici nel campionato mondiale di motocross, è progettata per offrire una risposta concreta alle esigenze dei piloti che cercano adesione e un feeling più immediato in accelerazione e transizione.

Realizzata con materiali di prim’ordine e accorgimenti strutturali mirati, la sella unisce funzionalità e durata: è pensata per trattenere il pilota quando serve, ma anche per consentire movimenti rapidi in avanti o indietro senza impedimenti. Il risultato è un accessorio studiato per l’uso agonistico ma fruibile anche dai più esigenti appassionati.

Qualità costruttiva e materiali

La costruzione si basa su un mix di tecnologie orientate alla performance. Il rivestimento esterno utilizza un materiale speciale ad alta aderenza che offre maggiore grip rispetto alle superfici tradizionali; questa caratteristica è particolarmente utile nelle fasi di accelerazione, dove il pilota deve rimanere saldo senza sforzi eccessivi. Allo stesso tempo il tessuto è studiato per consentire scivolate controllate quando il pilota decide di spostarsi in avanti.

Strati e rinforzi

La parte laterale a contatto con le gambe è rinforzata con un doppio strato saldato, una soluzione che incrementa la superficie di appoggio e la resistenza all’usura. Questo rinforzo ha due funzioni pratiche: aumenta la stabilità del corpo durante le traiettorie e prolunga la vita utile della sella contro abrasioni e sollecitazioni continue.

Durata e manutenzione

Oltre al rivestimento tecnico, la sella è progettata per durare nel tempo grazie a scelte costruttive mirate; le saldature e i materiali scelti riducono il rischio di distacchi o deterioramenti prematuri. Per mantenere le prestazioni è sufficiente una manutenzione ordinaria: pulizia con detergenti neutri e ispezione periodica dei fissaggi garantiscono performance costanti.

Design funzionale e ergonomia

Il progetto ergonomico mantiene l’altezza seduta equivalente a quella della sella di serie (altezza OEM), così da non alterare la geometria della moto né il rapporto pilota-moto. Questo approccio consente di montare la sella senza adattamenti rilevanti, mantenendo il bilanciamento previsto dalla casa madre.

Feel in pista

Il comportamento in guida è il risultato di un equilibrio tra grip e scorrevolezza. In accelerazione la superficie più aderente aiuta a limitare lo slittamento del corpo all’indietro, mentre nelle fasi di trasferimento la possibilità di scorrimento in avanti è mantenuta per facilitare i cambi di posizione veloci. In termini pratici, il pilota percepisce un miglior controllo nelle uscite dalle curve e una maggiore confidenza sulle accelerate potenti.

Compatibilità e utilizzo consigliato

Questa sella è pensata per modelli da motocross ad alte prestazioni; è disponibile per le versioni DESMO 450 MX e DESMO 450 MX FACTORY, e si adatta a piloti che cercano una soluzione dedicata all’uso sportivo. Non è pensata come semplice ricambio estetico ma come componente funzionale che influisce direttamente sul feeling in guida.

Abbinamenti e accessori

Per sfruttare al meglio le caratteristiche della sella, è consigliabile valutare l’abbinamento con pedane e impianto di sospensioni tarati per l’utilizzo agonistico. Pur essendo compatibile con le impostazioni standard del veicolo, l’integrazione con componenti di alta gamma consente di massimizzare il potenziale in pista. La sella è comunque progettata per essere installata senza modifiche strutturali importanti.

Per chi è pensata

Si rivolge principalmente a piloti che partecipano a gare o allenamenti intensi, ma è adatta anche a chi pratica motocross a livelli avanzati e desidera una migliore sensazione di controllo. I vantaggi principali sono maggiore grip, migliore stabilità laterale e una costruzione più resistente rispetto a molte selle standard.

In sintesi, questa sella racing rappresenta una soluzione tecnica studiata per ottimizzare il rapporto pilota-moto durante le fasi dinamiche della guida. Contribuisce a un feeling più sicuro in accelerazione e a una maggiore durata grazie ai materiali e ai rinforzi adottati.