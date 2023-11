Semaforo rosso con telecamera: dopo quanto arriva la multa?

Il semaforo rosso con telecamera è un incubo per molti automobilisti che si appropinquano a passare ed all’improvviso scatta il rosso senza possibilità di frenare e di conseguenza la camera scatta la foto della targa dell’automobile, scopriamo in quanto tempo arriva la comunicazione della multa.

Semaforo rosso con telecamera: dopo quanto tempo arriva la multa

L’infrazione del passaggio del semaforo rosso con telecamera è una delle più comuni e contestate dagli automobilisti perché spesso il T-Red agisce quando l’auto sta passando e non si ha modo di anticipare la frenata.

Quando si è vittime del sistema uno dei dubbi degli automobilisti è legato al tempo necessario per ricevere la comunicazione della multa per l’infrazione effettuata.

Il passaggio a semaforo rosso dotato di telecamera viene comunicato all’automobilista entro 90 giorni dall’infrazione. Appena riceve la comunicazione se paga la contravvenzione entro 5 giorni ha possibilità di risparmiare.

Un’infrazione del genere comporta una multa che può variare da 163 a 362 euro e una decurtazione di 6 punti che diventano 12 se chi la commette è neopatentato.

Una pena commisurata alla gravità dell’infrazione dato che il passaggio con il rosso è una delle manovre più pericolose che si possono fare su strada.

Purtroppo la telecamera spesso rivela il passaggio appena le quattro ruote passano il segnale di stop e quindi anche se si prova a frenare in tempo, se questa è lunga la multa arriva lo stesso.

Il modo per evitare una multa di questo tipo è quello di arrivare ad una velocità moderata anche se da lontano si vede il semaforo verde perché se non si è in prossimità dell’incrocio quando scatta l’arancione è molto probabile che si trovi il semaforo rosso.

Naturalmente molto dipende da come è tarato il semaforo, alcuni sono stati tarati in maniera errata per apportare il maggior numero di infrazioni possibili anche quando il comportamento degli automobilisti è pressoché corretto.

