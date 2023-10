Fiat Topolino: prezzo, interni e dimensioni

Fiat Topolino, il modello dal nome storico torna nel 2023 come quadriciclo elettrico. Pronto a fare il boom in Italia?

La Fiat Topolino è stata il modello che ha motorizzato l’Italia dalla metà degli anni ’30 sino alla metà degli anni ’50. Un modello storico e simbolo del marchio torinese che è tornato a rivivere in chiave moderna dato che ora è in vendita come quadriciclo totalmente elettrico. Vediamo come è fatto.

Fiat Topolino: interni e dimensioni

Gli interni della Fiat Topolino si presentano molto spartani, sono infatti due sedili simmetrici che compongono l’unica panca che permette alle persone di sedersi all’interno e solo il sedile del guidatore è scorrevole mentre quello del passeggero è fisso.

Si riprende la medesima locazione e costruzione di quelli della Citroen Ami vettura da cui deriva, classificata anch’essa come quadriciclo guidabile anche con patente AM.

Per quanto riguarda il sistema di infotainment vi è un supporto per il cellulare che quando si poggia lo smartphone funge da strumento per la navigazione. Niente schermi digitali enormi e difficoltà di gestione delle app. Si ritorna alle funzioni base, un vantaggio per i potenziali conducenti.

Le dimensioni sono estremamente compatte e perfette per l’ambiente cittadino, di seguito riepilogate:

Lunghezza : 2 metri e 53

: 2 metri e 53 Larghezza : 1 metro e 40

: 1 metro e 40 Altezza : 1 metro e 53

: 1 metro e 53 Passo: 1 metro e 73

Cosi come la Ami è perfetta per essere parcheggiata negli spazi angusti delle città e negli stalli classici si farà notare perché occuperà molto meno spazio rispetto alle auto di dimensioni normali.

Il prezzo

Il prezzo di partenza della Fiat Topolino è di 9.890€ senza gli eventuali incentivi statali per i quadricicli elettrici.

Si tratta di un prezzo davvero unico per un veicolo elettrico che testimonia come Fiat voglia fare incetta di vendite con questo modello.

Potrebbe essere il veicolo che proietta gli italiani verso l’elettrificazione? I dati di vendita lo diranno, nel frattempo meglio godersi questo ritorno di un mito “rinnovato” su strada.