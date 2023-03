In questo articolo ci concentreremo sulle caratteristiche principali della Skoda Enyaq. Nonostante la condivisione di una piattaforma per diversi marchi, i veicoli si susseguono ma non si assomigliano. La base MEB, inaugurata dalla Volkswagen ID.3 e poi dal SUV ID.4 X (alias ID Crozz), è condivisa da questa Skoda Enyaq.

La cugina ceca si avvicina quindi alla tedesca, con una lunghezza di 4,65 metri, una larghezza di 1,88 metri e un’altezza di 1,62 metri.

Il suo stile è quindi personale, più aggressivo, ispirato al concept Vision iV presentato al Salone di Ginevra 2019. Le linee tese sono sostenute da una striscia luminosa nella parte anteriore. All’interno, l’Enyaq iV è sobrio, con un sistema multimediale comune al gruppo VW. Il bagagliaio da 585 litri è degno di un’auto familiare.

Skoda Enyaq: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Motori e prestazioni della Skoda Enyaq iV

Quando è stata presentata la concept car, si parlava di un motore elettrico da 225 kW. I 306 CV sono effettivamente di serie, ma non solo. La gamma prevede cinque versioni: le prime tre a trazione posteriore vanno da 109 a 150 kW, mentre le ultime due a trazione integrale offrono una potenza compresa tra 195 e 225 kW.

In termini di prestazioni, la velocità massima varia da 160 a 180 km/h a seconda della velocità scelta. Lo stesso vale per la velocità da 0 a 100 km/h. Stabilita in 11,4 secondi per la versione base, la 50 iV, scende a 6,2 secondi per la versione RS iV.

Batteria e autonomia della Skoda Enyaq

La Skoda Enyaq offre tre pacchi batteria a seconda della versione scelta. Il primo è integrato nell’entry-level iV 50, con una capacità di 55 kWh e un’autonomia teorica di 340 km. Il pacco da 62 kWh è riservato alla versione iV60 e garantisce un’autonomia di 390 km. Le ultime tre versioni ricevono tutte lo stesso pacco, da 82 kWh, per un’autonomia che varia da 460 a 510 km.

Ricarica

Le caratteristiche di ricarica variano a seconda della versione. Sull’iV50 entry-level, il caricatore di bordo è limitato a 7,2 kW, mentre per le altre versioni la potenza è di 11 kW.

Per quanto riguarda la ricarica rapida, le differenze sono maggiori. Mentre le versioni 50 e 60 sono limitate rispettivamente a 50 e 100 kW, le altre possono arrivare a 125 kW. In tutti i casi, viene utilizzato lo standard di ricarica Combo.

