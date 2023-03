Il secondo modello ibrido plug-in del marchio ceco, dopo la Superb, è noto anche come Octavia iV. Ecco le sue caratteristiche.

La Skoda Octavia, secondo modello ibrido plug-in del marchio ceco, è nota anche come Octavia iV. Scopriamo alcune delle sue caratteristiche principali.

Skoda Octavia ibrida plug-in: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Ereditando il propulsore della nuova Golf GTE, la Skoda Octavia Plug-In Hybrid è disponibile in due configurazioni. La prima, da 204 CV, combina un motore a benzina 1.4 TSI da 156 CV (115 kW) e un motore elettrico da 102 CV (75 kW). La seconda, più sportiva, ha una potenza combinata di 245 CV. In entrambi i casi, il sistema è controllato da un cambio automatico a sei rapporti (DSG).

Batteria e autonomia della Skoda Octavia Plug-in Hybrid

Dotata della stessa batteria agli ioni di litio della nuova Golf, la Skoda Octavia iV ha una capacità energetica totale di 13 kWh.

In termini di autonomia, il produttore annuncia 55 km in modalità elettrica nel ciclo WLTP.

Interni

All’interno la Skoda Octavia ibrida plug-in è molto spaziosa, sia per i passeggeri che per i bagagli. Parliamo di un bagagliaio da 490 litri. In questo caso, quindi, è possibile caricare tutto ciò di cui si ha bisogno, senza alcuna difficoltà.

Anche il sistema di infotainment è molto interessante. Il sistema SmartLink permette di utilizzare le applicazioni del telefono dal display centrale dell’auto, in modo da soddisfare qualsiasi esigenza.

Inoltre, è presente anche il sistema Skoda Connect, con servizi come Wireless Multimedia e Care Connect.

Allestimenti

Sono presenti quattro tipi di allestimenti, ovvero:

Executive iV

Style iV

RS iV

SportLine iV

L’Executive iV offre:

Fino a 60 km di autonomia esclusivamente elettrica

Driving Mode Select: Sport, e-Mode e Hybrid

Cerchi in lega da 18”

Cavi per ricarica domestica e alla colonnina

La Style iV offre:

Fino a 60 km di autonomia esclusivamente elettrica

Driving Mode Select: Sport, e-Mode e Hybrid

Cerchi in lega da 18”

Cavi per ricarica domestica e alla colonnina

La RS iV offre:

Potenza massima di sistema di 245 CV

Fino a 60 km di autonomia esclusivamente elettrica

Fari anteriori full LED Crystal Lighting e Matrix LED

Selettore stile di guida e Performance Sound Generator

La SportLine iV offre:

Cerchi in lega da 17” neri diamantati

Virtual Cockpit con display a colori da 10,2″

Sedili sportivi con appoggiatesta integrati

Driving Mode Select e assetto ribassato

Prezzi della Skoda Octavia ibrida plug-in

Di seguito il listino ufficiale:

