Introduzione ai SUV elettrici

Il mercato automobilistico sta vivendo una trasformazione senza precedenti, con l’aumento della domanda di veicoli elettrici. Tra i modelli più attesi per il 2025 ci sono la Skoda Enyaq e la Hyundai Ioniq 5, due SUV che rappresentano il futuro della mobilità sostenibile. Entrambi i modelli hanno subito significativi aggiornamenti, non solo estetici, ma anche tecnologici e prestazionali, rendendoli contendenti ideali per chi cerca un’auto elettrica versatile e performante.

Design e aerodinamica

La Skoda Enyaq si presenta con un nuovo frontale denominato Modern Solid, caratterizzato da fari sovrapposti e una griglia innovativa chiamata Tech-Deck Face. Questi cambiamenti non solo migliorano l’estetica, ma anche l’aerodinamica, con un coefficiente Cx di 0,245, che scende a 0,225 per la versione Coupé. D’altra parte, la Hyundai Ioniq 5 ha mantenuto le sue linee distintive, aggiungendo un paraurti e una mascherina ridisegnati, oltre a uno spoiler più lungo di 5 cm, che contribuiscono a un look sportivo e moderno.

Dimensioni e spazio interno

Entrambi i modelli misurano 4,65 metri di lunghezza, ma la Ioniq 5 ha un passo più lungo di oltre 20 cm, offrendo così maggiore spazio interno per i passeggeri. La Skoda Enyaq offre configurazioni interne denominate Design Selections, con un sistema di infotainment aggiornato su uno schermo da 13 pollici. La Ioniq 5, invece, è dotata di due schermi da 12,3 pollici e ha introdotto tasti fisici per migliorare l’usabilità. Entrambi i veicoli offrono ampi bagagliai, con la Skoda che vanta una capacità compresa tra 585 e 570 litri, mentre la Hyundai si attesta tra 527 e 1.500 litri.

Prestazioni e autonomia

La Skoda Enyaq offre diverse opzioni di motorizzazione, con batterie da 60 e 85 kWh, e un’autonomia che varia da 433 a 580 km. La versione Coupé migliora ulteriormente questi valori. La Hyundai Ioniq 5, con potenze che vanno da 170 a 325 CV, offre un’autonomia compresa tra 440 e 570 km, a seconda della configurazione scelta. Entrambi i modelli supportano la ricarica rapida, con la Ioniq 5 che può ricaricare dal 10% all’80% in soli 18 minuti, rendendo entrambi i veicoli ideali per viaggi lunghi.

Prezzi e allestimenti

Per quanto riguarda i prezzi, la Skoda Enyaq parte da 42.650 euro per la versione SUV e 45.400 euro per la Coupé, mentre la Hyundai Ioniq 5 ha un prezzo di partenza di 43.700 euro per la versione N Line. Entrambi i modelli offrono una gamma di allestimenti che soddisfano le esigenze di diversi tipi di clienti, rendendo la scelta tra i due veicoli una questione di preferenze personali e necessità.