In questo articolo ci concentreremo sulla Skoda Superb. Come parte del Gruppo Volkswagen, Skoda si sta muovendo verso un futuro 100% elettrico. La casa automobilistica ceca lo ha annunciato nel 2021, ritenendo che la tecnologia ibrida plug-in non abbia più senso per Skoda. Ma prima dell’imminente pensionamento, l’azienda lancerà una nuova iterazione dell’unità ibrida plug-in sulla Skoda Superb.

Secondo Autocar, che ha diffuso l’informazione, la grande berlina sarà dotata di un nuovo propulsore elettrificato. Un tandem comune con la prossima Volkswagen Passat, sua cugina stretta con cui condividerà anche le linee di assemblaggio nello stabilimento di Bratislava, in Slovacchia.

Skoda Superb: caratteristiche del nuovo motore ibrido

La Skoda Superb sarà basata sulla piattaforma MQB-Evo e abbandonerà il suo attuale motore, composto da un 1.4 TSI a benzina e da una batteria da 13 kWh per una potenza totale di 218 CV. Tuttavia, è probabile che questo nuovo motore conservi il propulsore da 1,4 litri, l’unico compatibile per questa applicazione.

E se una sorpresa può sempre accadere, sembra improbabile che gli ingegneri si grattino la testa per trovare un’altra forma di motore a combustione per alimentare una tecnologia destinata a scomparire.

Nel frattempo, possiamo facilmente prevedere la presenza di una nuova macchina elettrica e di una batteria più grande per offrire maggiore autonomia… e consumi omologati ancora più bassi. Infine, la Skoda Kodiaq seguirà la tendenza e avrà anch’essa per la prima volta un motore ricaricabile.

