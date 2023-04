La Skoda Elroq e la Small (nome in codice) stanno rivelando le loro silhouette. Ecco alcune informazioni in merito.

In Repubblica Ceca, Skoda presenta i primi due modelli della sua prossima gamma elettrica. Da un lato, il modello “Small”, come viene chiamato, e dall’altro, la futura Skoda Elroq.

Ammettiamolo: è ancora troppo presto per fornire dettagli tecnici concreti. Fortunatamente, il marchio suscita ancora la nostra curiosità con questi due schizzi avanzati e promettenti. Questa è anche l’occasione per distillare alcune informazioni sui prossimi modelli del produttore.

Skoda Elroq: le prime immagini della futura Karoq elettrica

Questa piccola anteprima del portafoglio Skoda per i prossimi tre anni è solo l’inizio. Tra combustione interna, ibrido e 100% elettrico, il marchio ha grandi progetti all’interno della sua intera gamma. Ad esempio, sappiamo che la Kodiaq e la Superb saranno dotate dell’ultima generazione della tecnologia ibrida plug-in del produttore. E prima ancora, le due volumi Kamiq e Scala riceveranno un adeguato restyling.

Ma le vere ambizioni di Skoda sono, senza dubbio, l’elettrificazione. La Casa ceca introdurrà non meno di sei modelli 100% elettrici da qui al 2026, tre dei quali hanno già trovato il loro nome. Quindi sì, per il momento ci sono solo sculture lisce e ben colorate. Ma ci permettono comunque di apprezzare l’evoluzione del linguaggio stilistico del produttore, sulla scia della Skoda Vision 7S.

Accessibilità elettrica in primo piano

Sul posto, i rappresentanti del marchio sottolineano anche un obiettivo preciso: l’attrattiva dei veicoli elettrici. “Nel prossimo futuro, la mobilità elettrica dovrà essere resa più accessibile al maggior numero possibile di persone. Più concretamente, si parla di una “Small” a meno di 25.000 euro. E con l’arrivo del restyling dell’Enyaq e dell’Enyaq Coupé (2026), l’attuale Enyaq iV potrebbe scendere sotto i 40.000 euro.

Come promemoria, attualmente la Skoda Enyaq iV 60 parte da 46.785 euro nella sua configurazione base. Si tratta di ambizioni lodevoli e fedeli al marchio, ma vanno considerate con cautela per il momento, prima che sia disponibile qualcosa di concreto. Si noti che potrebbe essere in programma anche una versione Laurin & Klement del SUV elettrico. Questa includerebbe alcune modifiche, tra cui una maggiore potenza di ricarica e autonomia, oltre al preriscaldamento della batteria.

Skoda Small: il piccolo SUV della famiglia

Questo è il nostro primo modello della giornata. La Skoda Small (il suo “titolo provvisorio” interno) è un piccolo SUV lungo 4,20 metri. È il modello di base, completamente elettrico, del catalogo e sarà assemblato presso la Seat in Spagna. Previsto per il 2026, sarà basato sulla piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen, con un motore elettrico sotto il cofano.

Il modello in legno con finitura in resina ci dà una buona idea delle proporzioni e della silhouette. Il frontale è piuttosto alto e muscoloso, in linea con l’estetica “Modern Solid Design” di Skoda. I passaruota angolari sembrano contribuire ad esaltare la linea di cintura, come vuole la tendenza. La griglia, il cofano e la scultura laterale ricordano chiaramente la concept Skoda Vision 7S. Il posteriore è più minimalista, con superfici lisce e un semplice spoiler sopra il finestrino.

