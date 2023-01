Se in auto si accende una spia con un punto esclamativo, le possibili cause sono diverse. Innanzitutto, è necessario distinguere la spia dai diversi colori.

In questo articolo vi spieghiamo le possibili cause e cosa fare.

Spia auto con un punto esclamativo: ecco perché si accesa

Spia auto con punto esclamativo tra parentesi

Questa spia può indicare una foratura di una delle gomme dell’auto. In ogni caso, è stata rilevata una pressione minore ed è necessario recarsi da un professionista quanto prima.

A volte queste spie possono segnalare una semplice necessità di gonfiare maggiormente gli pneumatici, ma vi consigliamo di non sottovalutare questo aspetto.

Guidare in questo stato significa non solo mettere in pericolo se stessi e gli altri, ma potreste imbattervi in danni irreparabili.

Spia auto con punto esclamativo arancione o giallo

Anche in questo caso viene rilevato un abbassamento della pressione delle gomme. Come vedete, in ogni caso è necessario andare da un gommista e far controllare l’auto quanto prima.

In alcuni casi, la spia potrebbe essere gialla, rossa o arancione, così come restare fissa o lampeggiare.

Spia del freno a mano

In altri casi, questa spia si accende semplicemente quando si inserisce il freno a mano. Se però non dovesse togliersi una volta iniziato a guidare e disinserito il freno a mano, potrebbe significare che le pasticche dei freni sono usurate e andrebbero assolutamente cambiate quanto prima.

In altri casi, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento generico dell’impianto frenante. Insomma, come vedete è comunque importante recarsi da un professionista.

Ignorare questa spia e continuare a guidare potrebbe rivelarsi pericoloso e potreste imbattervi in danni ancora più gravi e costosi.

