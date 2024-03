Sportequipe 8 Hybrid Plug-in: prezzo, dimensioni, interni e uscita

Sportequipe è la casa italiana che fa a capo al gruppo DR che si occupa di produrre suv di alta fascia ad un prezzo accessibile. In questo articolo valutiamo l’ultima arrivata la Sportequipe 8 che è anche il top di gamma.

Sportequipe 8 Hybrid Plug-in: dimensioni ed interni

Sportequipe 8 hybrid plug in si dimostra il suv top di gamma del brand DR Automobiles grazie ad un look davvero elegante ed a dimensioni che fanno subito intendere ciò che si ha di fronte. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 70

: 4 metri e 70 Larghezza : 1 metro 80

: 1 metro 80 Altezza : 1 metro e 70

: 1 metro e 70 Passo: 2 metri e 70

Sono dimensioni adatte alla categoria in particolare in riferimento al passo ed all’altezza, la lunghezza tutto sommato è contenuta considerato il tipo di veicolo.

Il bagagliaio ha una capienza di 250 litri con i 7 posti in piedi, salgono a 800 a 5 posti e diventano 1.500 con solo sopra i due anteriori.

Gli interni si dimostrano spaziosi ed accoglienti vi è la ricarica dello smartphone wireless ed il sistema che aiuta nelle manovre di parcheggio con telecamera a 360 gradi. Il display al centro della plancia ha una dimensione di 26,4 pollici ed occupa una buona parte del cruscotto.

Vi è anche un display da 9 pollici nel tunnel centrale dove è alloggiato il cambio automatico DHT.

Prezzo e uscita

Il prezzo della nuova Sportequipe 8 è di 49.900 euro per la versione full optional a cui vanno aggiunti altri 5.000 euro per la versione più accessoriata dotata di wrapping esterno ed interni in Alcantara.

L’auto è già visionabile presso i concessionari Sportequipe presenti sul territorio nazionale di conseguenza si può già effettuare un ordine qualora si è interessati.