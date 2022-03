La prima auto elettrica del produttore coreano in Europa, la Ssangyong Korando elettrica (o Korando e-Motion), ha un’autonomia fino a 340 km. Sarà lanciata nel 2022. Ecco le sue caratteristiche essenziali nel dettaglio!

Dimensioni della Korando elettrica

Progettata sulla stessa base del suo equivalente a combustione interna, la Korando elettrica è classificata come un SUV compatto.

È lunga 4,44 m, larga 1,87 m e alta 1,68 m, con un volume del bagagliaio identico a quello delle altre versioni (551 l).

Motore Korando e-Motion

Configurata come un veicolo a trazione anteriore, la Ssangyong Korando elettrica è alimentata da un motore elettrico da 140 kW (190 CV).

La velocità massima è dichiarata a 160 km/h.

Batteria e autonomia della Korando elettrica

Fornita dal gruppo coreano LG Chem, la batteria che alimenta la Korando Electric ha una capacità totale di 61,5 kWh.

Nel ciclo WLTP, l’autonomia è annunciata a 340 km con un serbatoio pieno.

Per quanto riguarda la ricarica, la capacità del caricatore di bordo non è specificata. Per la ricarica veloce, la potenza sale a 120 kW attraverso lo standard Combo.

Uscita e prezzo

La Ssangyong Korando elettrica sarà commercializzata in Italia durante il 2022.

Anche se i prezzi non sono ancora stati annunciati, il produttore ha annunciato un prezzo base di 36.000 euro per il mercato spagnolo. Per confronto, il prezzo del Korando diesel 4×4 automatico è di 33.750 euro in Spagna e 34.500 euro in Italia. A quanto pare, inoltre, vi sono una serie di progetti per questa compagnia, tra i quali ci dovrebbe essere anche un SUV di dimensioni medie.

Non si sa ancora molto su questa particolare vettura.