Stark Future torna a far parlare di sé con la sua prima Enduro elettrica con omologa stradale, la VARG EX.

Stark Future può non dire molto alla maggior parte degli appassionati di moto ma a chi ha già avuto modo di conoscere la prima elettrica, la MX, uscita nel 2021 non è assolutamente nulla di sconosciuto. La casa spagnola ha lanciato la sua enduro a zero emissioni, in questo articolo la scopriamo con un’analisi dettagliata.

Stark Future VARG EX: non è una semplice evoluzione

Stark Future nel 2021 aveva presentato la VARG MX che fu un’elettrica omologata per l’uso in pista ed ora dopo 3 anni da quel suo approccio nel mondo delle moto da competizione arriva con un modello con omologazione stradale.

Si tratta della VARG EX le cui lettere fanno immediatamente capire che si tratta di una Enduro, la potenza è di 80 cavalli che la rendono la moto da Enduro più potente sul mercato. La moto può essere regolata su 5 livelli per quanto riguarda il freno motore e la ricarica rigenerativa, avendo così tra le mani più moto in una, agile come una 125 2 tempi o potente come una 450 a 4 tempi.

La sua batteria è in magnesio a nido d’ape ed assicura un’energia di 7,2 kWh ed è parte integrante del design del mezzo in quanto ha anche il ruolo di elemento strutturale. L’autonomia è cresciuta del 20% rispetto alla VARG MX e la sua ricarica completa può avvenire in 2 ore.

Il telaio è in acciaio ed inoltre ha un telaio aggiuntivo in fibra di carbonio che funge da collettore di raffreddamento per la trasmissione. A livello sospensivo ci ha pensato KYB con un set che si presta alla guida Enduro tradizionale che all’utilizzo più intenso.

Ordini già aperti e prezzi contenuti

La nuova VARG EX è già ordinabile sul sito della casa produttrice o presso i rivenditori autorizzati. Le configurazioni sono due Standard da 60 cavalli e la Alpha con una potenza di 80 cavalli.

I prezzi sono di 12.900€ per la Standard e di 13.900€ per la Alpha e le spedizioni inizieranno a partire dal secondo quadrimestre del 2025.