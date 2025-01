Il contesto attuale del mercato automobilistico

Il mercato automobilistico europeo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con l’emergere di nuove normative ambientali e una crescente domanda di veicoli elettrici (BEV). Stellantis, uno dei principali attori del settore, ha recentemente dichiarato che “perdere soldi non è un’opzione”. Questa affermazione, fatta dal Chief Operating Officer Jean-Philippe Imparato, evidenzia la determinazione dell’azienda nel mantenere la propria competitività in un contesto di crescente pressione sui prezzi, specialmente in Germania, dove la guerra dei prezzi è particolarmente intensa.

Strategie di prezzo e posizionamento

Per affrontare questa sfida, Stellantis ha adottato una strategia di riposizionamento dei prezzi. L’azienda prevede di ridurre i prezzi dei veicoli elettrici per attrarre più clienti, mentre al contempo aumenterà il listino dei veicoli a combustione interna (ICE). Questo approccio mira a bilanciare i margini e garantire un posizionamento competitivo dei BEV entro il 2025, mantenendo una soglia minima di margine per evitare perdite. La strategia commerciale di Imparato si concentra anche sull’incentivazione dei concessionari a promuovere le vendite di BEV, senza penalizzazioni mensili, e prevede premi trimestrali basati su obiettivi di vendita.

Collaborazioni e sostenibilità

Un altro aspetto cruciale della strategia di Stellantis è la collaborazione con altri produttori, come Toyota, Ford e Tesla, per formare un pool anti-CO2. Questa iniziativa è stata concepita per evitare sanzioni da parte dell’Unione Europea e per supportare la transizione verso i veicoli elettrici senza compromettere la sostenibilità finanziaria dell’azienda. Imparato ha sottolineato l’importanza di proteggere la rete di concessionari e il personale, consolidando la fiducia con i lavoratori attraverso una gestione sostenibile delle fabbriche.

Affrontare la concorrenza cinese

Un’altra grande sfida per Stellantis è rappresentata dall’offensiva cinese nel mercato europeo. Tuttavia, grazie a collaborazioni strategiche come quella con Leapmotor, Stellantis è in grado di offrire veicoli competitivi a prezzi più bassi rispetto ai concorrenti. La fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA ha dato vita a un gruppo che controlla quattordici marchi automobilistici, ognuno con un posizionamento unico. Imparato ha affermato che le piattaforme condivise semplificano la gestione dei vari marchi, consentendo di mantenere un posizionamento chiaro e distintivo per ciascuno di essi.

Il futuro di Stellantis

Con l’obiettivo di investire in tutti i marchi per i prossimi anni, Stellantis si prepara a navigare un mercato in continua evoluzione. La strategia di Imparato si concentra sulla creazione di un ecosistema sostenibile che non solo soddisfi le esigenze dei clienti, ma che garantisca anche la redditività dell’azienda. La sfida è grande, ma Stellantis sembra pronta a rispondere con determinazione e innovazione.