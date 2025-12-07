Subaru Impreza WRX STi 2004: un’opportunità da non perdere!

La Subaru Impreza WRX STi del 2004 è un'auto iconica che ha catturato l'attenzione degli appassionati di automobili e dei piloti di rally. Con il suo potente motore turbo e la trazione integrale, questa vettura rappresenta l'eccellenza ingegneristica nel mondo delle auto sportive. La sua combinazione di prestazioni straordinarie e design audace la rende un simbolo di adrenalina e velocità.

La Subaru Impreza è un modello che ha segnato un’epoca nel motorsport, tornando recentemente in auge e suscitando l’interesse di collezionisti e appassionati. La Subaru Impreza WRX STi del 2004 è considerata un simbolo di potenza e prestazioni.

Il coinvolgimento nelle emozioni dei rally, le sfide su percorsi accidentati e il suono inconfondibile del motore boxer turbo rimangono impressi nella memoria di molti. L’asta di questo modello rappresenta un’opportunità straordinaria per possedere un pezzo di storia automobilistica.

Caratteristiche tecniche della Subaru Impreza WRX STi

La Subaru Impreza WRX STi del 2004 si distingue per le sue eccezionali prestazioni. Equipaggiata con un motore boxer turbo da 2,5 litri, questa vettura è in grado di erogare fino a 300 cavalli e 450 Nm di coppia. Le sue caratteristiche la rendono un’auto capace di affrontare condizioni stradali difficili grazie alla trazione integrale e al cambio manuale a sei rapporti.

Un design che conquista

Il modello in asta è presentato in una elegante vernice Midnight Black Pearl, arricchita da dettagli in blu. Ogni aspetto di questo veicolo è stato curato nei minimi particolari: dai freni a disco Brembo ai cerchi in lega BBS da 17 pollici, fino ai fari HID e ai fendinebbia aftermarket. Anche se il lettore CD potrebbe sembrare un elemento nostalgico, conferisce a quest’auto un tocco di vintage che non passa inosservato.

Un affare da non perdere

Durante l’asta, le offerte per la Subaru Impreza WRX STi hanno raggiunto i 55.000 dollari, un prezzo che, considerando il valore storico e le prestazioni del veicolo, rappresenta un affare. Questa vettura, che ha percorso solo 22.000 km, è in condizioni impeccabili e pronta per essere guidata su strada.

Un’esperienza di guida unica

Gli interni dell’auto non sono da meno: i sedili anteriori, rivestiti in tessuto nero con inserti blu, offrono comfort e supporto durante la guida sportiva. Questa combinazione di potenza e design rende la Subaru Impreza WRX STi del 2004 un’auto capace di emozionare ogni guidatore. L’esperienza di guida diventa indimenticabile, soprattutto su strade di montagna dove il suo potere di trazione si esprime al massimo.

Con l’avvicinarsi delle festività, chi cerca un’auto che combini sportività e storia potrebbe trovare in questo modello l’opportunità perfetta. Esplorare il mercato per scoprire altre Subaru Impreza simili consentirà di vivere avventure uniche al volante di un’icona del motorsport.