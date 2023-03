Il mitico logo STI che designa le auto sportive più radicali di Subaru sarà presto sostituito dalla designazione STe sui futuri modelli elettrici. Questo arrivo a sorpresa segna la fine improvvisa del badge STI, che in ogni caso esisteva solo sulla morente WRX.

L’informazione non è ancora ufficiale, ma il recente deposito del nome STe presso l’Ufficio Marchi e Brevetti tedesco non lascia spazio a dubbi: Subaru dedicherà un posto importante nella sua gamma ai futuri veicoli elettrici. Le ibride ricaricabili, che coesisteranno ancora a lungo con le auto elettriche, non dovrebbero avere diritto all’etichetta STe.

Subaru STe: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Una fabbrica costruita su misura per i modelli elettrici

Per dare forma a questa nuova gamma, il marchio giapponese si darà i mezzi per realizzare le proprie ambizioni costruendo una fabbrica dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici. Questa organizzazione consentirà di ottimizzare il processo produttivo e di accelerare la produzione.

Come nel caso dei veicoli con marchio STI, i modelli STe dovrebbero ricevere miglioramenti significativi, sia dal punto di vista tecnico che estetico.

I futuri modelli Subaru STe saranno dotati di batterie più grandi e di motori elettrici naturalmente più potenti. Poiché la sportività non è solo una questione di accelerazione, anche le impostazioni del telaio e delle sospensioni saranno riadattate per offrire ai clienti una guida più nitida, limitando al contempo la sensazione di pesantezza indotta dalle batterie.

Prima la Solterra STe e poi la berlina?

Alla Subaru, gli appassionati di veicoli elettrici non hanno molto da scegliere oggi. Basata sulla curiosa Toyota bZ4X, la Solterra è in effetti – molto – lontana dall’archetipo della Subaru che fa segnare tempi record nei rally. Il lancio di un modello derivato dalla berlina bZ3 sarebbe più pertinente, in quanto più in linea con la leggendaria Impreza.

Un marchio sportivo elettrico in arrivo per Toyota e Lexus

Toyota e Lexus coglieranno molto probabilmente l’opportunità di offrire le loro auto sportive elettriche a un costo inferiore. Le divisioni Gazoo Racing e F dovrebbero quindi avere presto modelli elettrici, con specificità estetiche sufficientemente marcate da distinguerli l’uno dall’altro.

La tecnologia, d’altra parte, dovrebbe essere ampiamente condivisa per evitare forti investimenti nello sviluppo. Le prime Subaru con il logo STe dovrebbero arrivare nelle concessionarie entro due o tre anni.

