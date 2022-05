Suzuki annuncia il veicolo utilitario a due posti S-Cross

Suzuki ha intenzione di sorprenderci con una nuova versione del suo S-Cross. Non è più un segreto che il marchio abbia ambizioni in Europa, e il marchio giapponese non si ferma ai privati, dove ottiene risultati particolarmente buoni. Semplicemente non bastano più: Suzuki vuole conquistare il mondo dei professionisti e delle flotte.

Sono passati più di due anni da quando Suzuki ha nominato un responsabile delle vendite BtoB per sviluppare questo importantissimo canale.

Fabien Edery ha ricordato che Suzuki vendeva già auto a clienti BtoB, ma soprattutto a professionisti. I dati di vendita non erano ancora ben visibili, ma la situazione sta cambiando (+92% tra il 2020 e il 2021, ma partendo da un livello piuttosto basso). Per ampliare l’offerta, che è già stata applicata a tutti i modelli, compresi Swift Sport e Jimny, Suzuki annuncia ora l’arrivo di una nuova versione del crossover S-Cross.

Una Suzuki S-Cross utilitaria

A pochi mesi dal lancio in Francia, Suzuki sta già lanciando una S-Cross a due posti. Un veicolo “aziendale” che potrebbe interessare le aziende con la reputazione di Suzuki per i motori a benzina. L’ibridazione è ovviamente la ciliegina sulla torta. La trasformazione della S-Cross in una due posti libera il bagagliaio, che raggiunge i 1340 dm3, con una lunghezza utile di 1,44 metri.

I passeggeri anteriori sono protetti da un fermo di carico, che può essere verniciato o coperto. Il pavimento è rinforzato da una struttura speciale. Suzuki si avvale del suo partner di lunga data per la conversione, la società Jocquin.

A parte questa particolarità, la S-Cross “aziendale” è in tutto e per tutto simile alla versione passeggeri con i soliti tre livelli di allestimento (Advantage, Privilege e Style). Anche il motore è rimasto invariato: si tratta sempre di un quattro cilindri 1.4 turbo ibrido da 129 CV e 235 Nm, con la possibilità di scegliere tra un cambio manuale o automatico a sei rapporti e una trazione a due o quattro ruote.

Prezzi della S-Cross biposto

Ecco tutti i prezzi nel dettaglio: