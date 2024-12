Un ritorno atteso nel mondo dei fuoristrada

La Suzuki Jimny Mata è finalmente tornata sul mercato, dopo aver suscitato grande interesse al Salone dell’Auto di Torino 2024. Questa edizione limitata, disponibile in soli 150 esemplari numerati, si presenta come un vero e proprio oggetto da collezione. La casa automobilistica giapponese ha deciso di rispondere positivamente all’entusiasmo del pubblico, rendendo disponibile questo mini fuoristrada che promette di conquistare gli appassionati di auto e avventure all’aria aperta.

Design e caratteristiche distintive

La Suzuki Jimny Mata si distingue per il suo design accattivante e le sue caratteristiche full optional. La verniciatura bi-colore conferisce un aspetto unico e moderno, mentre la cover personalizzata della ruota di scorta e le protezioni sottoporta aggiungono un tocco di robustezza. La griglia anteriore vintage richiama il fascino delle auto d’epoca, mentre l’infotainment Pioneer con schermo touch da 7 pollici offre un’esperienza di guida moderna e connessa. Nonostante le novità estetiche, la meccanica rimane invariata, con un telaio a longheroni e un motore a benzina da 1,5 litri capace di erogare 102 CV di potenza.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo della Suzuki Jimny Mata è fissato a 33.900 euro, un investimento significativo per un’auto di questo calibro. Per fare un confronto, la precedente versione Jimny Pro, non più in vendita, partiva da 27.700 euro. È importante notare che la Jimny Mata è omologata come autocarro di classe N1, il che significa che può essere utilizzata come un’auto normale, a patto di registrarla per uso personale e intestata a una persona fisica. Questo la rende una scelta interessante per chi cerca un veicolo versatile e unico nel suo genere.