Questo dispositivo può essere particolarmente utile. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

In questo articolo vi spiegheremo come funziona il Telepass, in che modo usufruirne e quali sono i suoi vantaggi.

Telepass: come funziona, come richiederlo, quanto costa

Il Telepass è un dispositivo che permette di riscuotere automaticamente il pedaggio autostradale.

Ciò avviene sottoscrivendo un contratto, con un abbonamento di circa 1,26 euro al mese.

Tenendo questo dispositivo in auto, esso rileverà il casello autostradale. Grazie a un impianto ottico, potrete udire un classico beep, segno del funzionamento del Telepass.

A quel punto, la sbarra si alzerà e potrete passare senza perdere troppo tempo. Si tratta di una sfaccettatura piuttosto utile, soprattutto per coloro che sono costretti a percorrere molto spesso l’autostrada.

Come richiedere il Telepass

Il Telepass si può richiedere in vari punti compatibili. Il modo più semplice consiste nell’andare sul sito ufficiale. Attenzione, però: assicuratevi di avere con voi i dati più importanti, ovvero dati bancari e numero di targa del veicolo.

In alternativa, potrete recarvi presso Punto Blu, banca o uffici postali o Eni Live Station.

Quante targhe si possono associare?

Si possono associare due targhe al massimo, comprendendo i motocicli.

Come usare il Telepass su più auto

Con la formula Telepass Family è possibile associare due targhe diverse sullo stesso conto corrente. Con Telepass Twin, invece, si può regalare uno sconto su un nuovo contratto.

La persona che riceverà questo dono, infatti, potrà registrare due targhe sul proprio conto, quindi si arriverebbe a un totale di quattro targhe diverse per il nucleo familiare.

Innanzitutto, è possibile usare il telepass su più auto, ciascuna con il suo dispositivo (o semplicemente lo stesso). L’importante è che la seconda targa venga registrata e che quindi il veicolo sia riconoscibile. Inizialmente si potevano associare ben tre auto diverse (appartenenti allo stesso nucleo familiare).

