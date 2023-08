La Tesla ha deciso di cambiare il volto della Model 3 uno dei modelli con il maggior numero di vendite sin dal suo debutto, il progetto che dovrebbe vedere la sua concretizzazione il prossimo anno ha un nome, Highland. In questo articolo scopriremo maggiori informazioni relativamente alla nuova idea partorita da Musk e dai suoi collaboratori.

Tesla Model 3 Highland: data di uscita ed interni

Tesla sta lavorando da diverso tempo a questo progetto denominato “Highland” che non è nient’altro che il restyling della Model 3. La data di uscita non è ancora stata annunciata, anche se si è iniziato ad ipotizzare il periodo e l’idea sarebbe di lanciarla verso la fine del 2023 o l’inizio del 2024.

Internamente vi saranno cambiamenti a livello tecnologico con l’avvento del “Hardware 4.0” ovvero il nuovo computer di bordo che si occupa di gestire l’assistenza alla guida senza conducente, caratteristica unica di Tesla già vista su Model S, X e Y.

A livello di tessuto la nuova Model 3 dovrebbe ricevere un cambiamento rispetto a quanto visto nella precedente versione dove gli interni erano in legno. Probabilmente si opterà per il tessuto come principale rifinitura, magari vi è il debutto dell’Alcantara che l’avvicinerebbe, almeno internamente alle vetture più sportive.

La curiosità sarà sedata tra pochi mesi quando si avranno maggiori foto meno camuffate della nuova nata della casa californiana.

Highland ed il suo possibile prezzo

I prezzi di questa nuova versione saranno “aggressivi” sul mercato e considerando che sul mercato italiano l’attuale moderno ha un prezzo d’attacco di poco superiore ai 41.000 euro è facile ipotizzare che la versione restyling possa partire da 45/50 mila euro andando ad innalzare le altre versioni a trazione posteriore o integrale.

Tutto questo non deve spaventare perché se da un lato questo meccanismo permetterà alla società di Musk di avere maggior profitto su ogni esemplare venduto, dall’altro dovrebbe garantire prezzi più bassi per gli esemplari pre-restyling che saranno quindi più accessibili