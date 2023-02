Test drive Mazda 2 Hybrid: lunghezza, consumi e confronto con la Yaris

La nuova Mazda 2 Hybrid sarà una delle prossime stelle del segmento B: meno di 4 litri per 100 km e 116 cavalli per una guida divertente.

La nuova Mazda 2 Hybrid nasce da una collaborazione diretta, iniziata nel 2015, fra la casa Nipponica e il colosso Toyota. Riempie il tassello delle full hybrid che era rimasto scoperto nel listino di Mazda. Inutile mentire sul fatto che questo modello è basato a 360 gradi sulla attuale Yaris.

Nulla di tragico considerando il prodotto riuscitissimo e funzionale, abbasando inoltre il costo nel listino Mazda di diverse migliaia di euro.

Mazda 2 Hybrid: esterni

Il design di Mazda 2 Hybrid, come già anticipato, è sovrapponibile a quello già conosciuto di Yaris. Curve, bombature e linee sportiveggianti creano una citycar spaziosa bella da vedere. Mazda offre in esclusiva i loghi cromati e i cerchi in lega dedicati a questo modello. La carrozzeria si può impreziosire, come nell’auto in prova, con spoiler e dettagli premium optional.

Dimensioni Mazda 2 Hybrid

Tra le citycar 5 porte più compatte sul mercato le sue misure vantano meno di 4 metri di lunghezza, per 175 cm di larghezza con un’altezza complessiva di 1,5 metri.

Il cofano corto garantisce spazio a volontà per guidatore e primo passeggero, l’angolo di sterzata di soli 4,9 metri la rende tra le migliori di categoria.

Mazda 2 Hybrid: interni e comfort

Appartenente al segmento B, non offre grandi spazi di carico e abitabilità posteriore. 5 posti omologati poco sfruttabili per i lunghi viaggi, anche se in 4, si sta abbastanza comodi anche con lo spazio per le gambe.

Il bagagliaio conta 286 litri di capienza, nella media del segmento. Davanti invece cambia tutto con un abitacolo incentrato su guidatore e primo passeggero che offre sellerie comode e regolabili. Ci sono numerosi vani porta oggetti comodi e spaziosi, anche smart, con la ricarica a induzione del telefono.

I difetti principali all’interno di nuova Mazda 2 Hybrid li abbiamo trovati in 2 dettagli. Il bracciolo centrale è troppo sottile, praticamente inutilizzabile per riporre oggetti, ospita al massimo un mazzo di chiavi; la retroilluminazione di numerosi tasti (tra cui i finestrini) è mancante, creando scompiglio quando proviamo a regolarli al buio. Completamente soddisfatti invece della qualità costruttiva degli interni: tutti i materiali utilizzati sono morbidi al tatto e privi di scricchiolii, anche in marcia.

Infotainment touch

Head-Up Display, cockpit semi-digitale e schermo centrale touch da 7 o 8 pollici: queste sono le dotazioni tecnologiche di nuova Mazda 2. L’infotainment è derivato da Toyota, peccato, perché quello attuale di Mazda non sarebbe stato da meno. Android Auto ed Apple CarPlay salvano navigazione e intrattenimento: buona di serie l’app dedicata ai consumi che insegna a guidare bene questa full-hybrid.

Test drive Mazda 2 Hybrid

Divertente ma risparmiosa, così in due parole si può descrivere la nuova Mazda 2 Hybrid. Il sistema ibrido completo, a circuito chiuso, permette di viaggiare anche in modalità full EV con risparmi in città davvero incredibili. Non manca però la coppia e la spinta della propulsione termica, il piccolo benzina 3 cilindri sviluppa infatti ben 116 cavalli distribuiti equamente grazie all’intervento dell’elettrico.

Non ci è piaciuto particolarmente il cambio, che seppure veloce e pratico, fa avvertire troppo spesso il cambio di motorizzazione tra elettrico e termico. Promossi a pieni voti invece l’assetto (derivato anche dalla versione sportiva GR Yaris) e la modalità di guida B (Brake) per ricaricare velocemente la batteria e frenare di meno alle basse velocità. Gli ADAS non mancano, con un cruise control adattivo che non ha nulla da invidiare a berline per più tecnologiche. I consumi rilevati sono stati il punto di forza della prova, con un totale di 4,5 litri per 100 km senza risparmiarci. Abbiamo invece raggiunto anche un record, in economy run, che vi sveliamo nel video test drive ufficiale di Motorimagazine.

Mazda 2 Hybrid: prezzo

Il costo di partenza di nuova Mazda 2 Hybrid è di 21.850 euro per l’allestimento Pure. Già di serie questa versione integra quasi tutte le dotazioni più importanti che potete vedere nella video prova. Con qualche migliaio di euro si possono aggiungere il Safety e Comfort Pack, che insieme, offrono anche i sensori di posteggio. L’auto della nostra prova è una full optional Select che raggiunge facilmente i 28.200 euro, più sopra, è difficile salire.