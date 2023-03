Per il quinto capitolo della sua storia, la Toyota Prius è ripartita da zero. Nuova linea, nuovo motore, l'auto giapponese torna su strada!

In questo articolo scopriremo alcune delle caratteristiche principali della Toyota Prius ibrida plug-in. Per più di 25 anni, la Toyota Prius ha cercato di essere sobria e vivibile, ma meno di sedurre i suoi acquirenti… Non le è andata male, visto che dal 1997 ne sono stati venduti più di 5 milioni in tutto il mondo. Ma l’auto che ha democratizzato l’ibrido ha ora una seria concorrenza, tra cui Corolla, C-HR, Yaris Cross, RAV 4…

Per iniziare bene, Toyota ha quindi perfezionato lo stile della nuova Prius. Pur mantenendo il suo profilo monovolume con un parabrezza molto inclinato in linea con il cofano sporgente per migliorare l’aerodinamica, le proporzioni sono cambiate rispetto alla generazione precedente.

Più corta e più bassa di 5 cm, è stata anche allargata di 2 cm per migliorare la posizione su strada. Allo stesso tempo, il passo più lungo di 5 cm rafforza l’aspetto più massiccio della vettura. Il design da coupé a quattro porte, con le maniglie posteriori nascoste nei montanti, lascia intravedere un pizzico di sportività.

Toyota Prius ibrida plug-in: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Il 2.0 bi-iniezione a ciclo Atkinson (corsa di espansione del gas più lunga di quella di compressione per migliorare l’efficienza, annunciata al 41% in alcune fasi) si avvia in modo molto silenzioso e aggiunge la sua forza. Tanto che su strade bagnate, il sistema di controllo della trazione ha un po’ di lavoro da fare per portare a terra i 223 CV. Toyota annuncia uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi.

È sufficiente per affrontare la rete secondaria con molto più piacere rispetto alle generazioni precedenti, soprattutto perché il telaio è più o meno lo stesso. Lo sterzo è più diretto, il volante è più piccolo (come quello di una Peugeot con i contatori posizionati sopra, il che a volte rende difficile vedere o posizionare l’auto), e l’avantreno è più aderente, il che ora dà una buona sensazione di guida.

Per non parlare della ricalibrazione del sistema frenante elettroidraulico, che rende il pedale sinistro facile da regolare, con una sensazione naturale, cosa rara sulle auto elettrificate. Manca solo la modalità “One Pedal”. In breve, siamo lontani dal piacere di guida limitato delle generazioni precedenti.

Diverse modalità a seconda dell’utilizzo

Certo, se si schiaccia l’acceleratore, la trasmissione CVT fa inevitabilmente salire rumorosamente di giri la 2.0. Ma a parte questo, il blocco benzina rimane piuttosto basso nei giri, e per la maggior parte del tempo quasi impercettibile. Tuttavia, questo cambiamento nella filosofia di guida non dovrebbe impedire alla Prius di continuare a essere molto sobria a vuoto.

E per adattarsi a tutti i tipi di utilizzo, offre diverse modalità di funzionamento. “EV” prevede la guida elettrica finché c’è abbastanza energia nella batteria, prima di passare automaticamente alla modalità ibrida (HV), che mantiene il livello di carica se attivata manualmente. “Auto EV/HV” è una modalità che sceglie automaticamente tra elettrico e ibrido a seconda delle condizioni stradali e del percorso, e mira, se si è memorizzata una destinazione, a ottimizzare l’uso della batteria per raggiungere la soglia minima nella tappa.

Infine, premendo per tre secondi il pulsante EV/HV si attiva la modalità di ricarica della batteria, che consuma molta più energia, ma consente di aumentare il livello di carica per un’eventuale futura zona a emissioni zero. Infine, anche se gli aspetti familiari non sono stati completamente trascurati, con sospensioni abbastanza progressive nonostante le ruote da 19 pollici e i passeggeri posteriori che beneficiano di 5 cm di passo in più per le loro gambe, il tetto ribassato potrebbe comunque diventare un problema per chi supera 1,80 m.

