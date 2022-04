Trouve Motor (2022): superbike elettrica in stile indiano

Trouve Motor sta per esordire con la sua prima moto elettrica. Come i paesi europei, l’India intende ridurre le sue emissioni inquinanti. Si tratta di un progetto importante, essendo uno dei più grandi mercati di due ruote al mondo! Molti produttori e start-up si stanno quindi inevitabilmente rivolgendo alle superbike elettriche, come Trouve Motor, che sta già progettando di produrre diversi modelli basati sulla stessa tecnologia.

Trouve Motor: il design

La prima moto elettrica della start-up indiana, sobriamente chiamata Trouve Motor (per il momento?) riprende i codici classici del segmento superbike. Una moto completamente chiusa, uno stile aggressivo e spigoloso, un posteriore alto, un serbatoio tagliato nella sella… C’è tutto. Non necessariamente originale o di carattere, lo stile della moto è comunque in linea con la tendenza futuristica/alta tecnologia, come suggerito dal breve video teaser rilasciato dal marchio.

Il modello 3D mostra una configurazione monoposto, ma non è del tutto impossibile che la superbike elettrica possa avere una sella e le pedane per il passeggero, soprattutto se si considera quanto gli abitanti delle città indiane amino guidare in coppia!

Trouve Motor: fino a 350 km di autonomia?

Ecco cosa annuncia la start-up: “almeno” 350 km di autonomia! In termini di prestazioni, la superbike elettrica sarà alimentata da un motore elettrico raffreddato a liquido da 40 kW (54 CV).

La Trouve Motor sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 200 km/h, e accelererà da 0 a 100 km/h in 3 secondi. L’illuminazione LED completa e la strumentazione TFT a colori con connettività smartphone sono ovviamente inclusi. Telecamere anteriori e posteriori e navigazione GPS completano il pacchetto elettronico.

Infine, il marchio ci assicura che anche l’assistenza avanzata sarà offerta, senza però darci più dettagli. Possiamo quindi aspettarci una frenata ABS e un controllo di trazione sensibili all’inclinazione, e altre modalità di guida ECO/ROAD/SPORT, tra le altre. L’auto elettrica sportiva dovrebbe essere disponibile nella seconda metà del 2022.

La superbike in breve

Superbike elettrica indiana in arrivo

Motore elettrico: 40 kW / 54 CV / 200 km/h

Illuminazione a LED / strumentazione a colori TFT

Telecamere anteriori/posteriori

Almeno 350 km di autonomia

Da 0 a 100 km/h in 3 s

Disponibilità: seconda metà del 2022

