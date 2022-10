In occasione del suo 75° anniversario, Land Rover lancia un'edizione limitata ed esclusiva del Defender.

Nel 2023, Land Rover compirà 75 anni e il costruttore britannico celebra questo anniversario rilasciando un’edizione commemorativa limitata del suo Defender. Questa edizione è sobriamente denominata 75th Limited Edition. Questa variante del fuoristrada è rifinita in un colore verde chiaro chiamato Grasmere Green, un nuovo colore ispirato a quello dei primissimi prodotti del marchio.

A questo si contrappone il colore grigio-argento dei paraurti e dei vetri posteriori oscurati. Oltre alla carrozzeria, il colore è stato applicato ai cerchi in lega da 20 pollici e alla plancia. Sul cruscotto è incisa al laser la scritta “75 anni”. Gli interni sono rifiniti con i tessuti neri più resistenti del catalogo Land Rover, uno chiamato Resist Ebony (per i sedili) e l’altro Robustec (per la console centrale).

Land Rover: in arrivo un’edizione limitata del Defender

Il Defender 75th Limited Edition è basato sul livello di allestimento HSE. La dotazione di serie comprende il climatizzatore automatico trizona, l’head-up display, le telecamere panoramiche, il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia, i fari a LED adattivi, il caricabatterie wireless, i sedili anteriori riscaldati e ventilati e persino il filtro antiparticolato. Il veicolo è dotato di serie di un tetto apribile in tela; come optional è disponibile un tetto panoramico scorrevole.

Il Defender 75th Limited Edition è disponibile nelle carrozzerie 90 e 110 con il diesel micro-ibrido D300 da 300 CV, il benzina micro-ibrido P300 da 400 CV o l’ibrido plug-in P400e da 404 CV.

Il prezzo del modello è altrettanto esclusivo: questa serie speciale richiede un minimo di 109.300 euro. Ad eccezione dell’ibrido ricaricabile, che è esente da qualsiasi sovrapprezzo, tutte le versioni sono soggette alla sanzione ecologica massima di 40.000 euro secondo la scala 2022.

