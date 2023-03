La Renault Captur 1.3 TCe Mild Hybrid è una variante SUV della Clio, con la quale condivide la piattaforma e la maggior parte dei motori. È un eccellente veicolo tuttofare, che offre prestazioni e comfort degni della categoria superiore.

Renault Captur 1.3 TCe Mild Hybrid: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Produzione accurata

Lo dimostrano la plancia, impreziosita da materiali curati in ogni punto, un sistema di infotainment con un bellissimo schermo da 9,3 pollici nei livelli di allestimento superiori e un sistema di navigazione connessa ad alte prestazioni che visualizza i prezzi del carburante e il meteo intorno a voi. Inoltre, dispone di un sedile scorrevole di 16 cm che consente di regolare lo spazio posteriore per le gambe e il bagagliaio e di un telaio tanto sicuro quanto efficace in tutte le condizioni.

La Renault Captur beneficia anche di sospensioni in grado di assorbire con facilità le grandi deformazioni della strada e le asperità della velocità, ma che tuttavia mostrano una certa trepidazione sulle piccole asperità della strada al di sotto dei 60 km/h. Una piccola debolezza accentuata dai grandi cerchi da 18 pollici, che tuttavia non rovina il piacere della vita a bordo, né quello della guida.

Una volta impostato lo sterzo su uno sforzo “elevato” nella funzione “My Sense” per percepire le variazioni di aderenza, si può godere di un SUV davvero piacevole su tutti i percorsi, soprattutto perché i 160 CV e i 270 Nm di coppia di questo motore a quattro cilindri sono ben supportati dal cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

È abbastanza reattivo, riconosce gli alti e bassi per scegliere la marcia giusta in ogni circostanza, e sa anche come cambiare dolcemente se il piede destro è calmo.

Micro-ibridazione e modalità ruota libera

Su questa variante da 160 CV, la Renault Captur beneficia anche di una modalità a ruota libera che interrompe il 1.3 non appena si rilascia l’acceleratore per risparmiare qualche decilitro di gasolio. Il riavvio che segue in caso di accelerazione o di frenata è impercettibile grazie al velocissimo e silenzioso starter-alternatore. L’alternatore di avviamento funge anche da micro-ibrido a 12 V che fornisce una piccola spinta in accelerazione utilizzando la batteria agli ioni di litio da 0,13 kWh nascosta sotto il sedile del passeggero anteriore.

Questa micro-ibridazione è quasi trasparente, soprattutto non influisce sull’impianto frenante, e ottimizza il risparmio di carburante poiché, nonostante i suoi 160 CV, questa Renault Captur si accontenta generalmente di bere tra i 6,5 e i 7 litri di benzina senza piombo per 100 km, a seconda dell’utilizzo, più o meno come la variante da 140 CV di questo stesso 1.3 TCe, ma con cambio manuale.

Si tratta di un buon risultato, ma in fin dei conti non sorprende più di tanto visto che questa unità condivisa con Mercedes ha sempre dimostrato una grande sobrietà, per non parlare delle buone prestazioni.

LEGGI ANCHE: