Volkswagen ID.2: prezzo, dimensioni, autonomia

Volkswagen sta facendo enormi passi in avanti per modificare la propria flotta di veicoli destinati ai privati destinandola ad auto solamente elettriche. Per poterlo fare efficacemente deve essere in grado di produrre un’auto che si rivolga ad un pubblico più ampio ed è qui che arriva la ID.2 la prima elettrica destinata alle fasce “meno abbienti”.

Volkswagen ID.2: autonomia e dimensioni

La ID.2 for all, questo il nome completo della Concept Car che ha visto la luce ad inizio marzo con la premier mondiale, è l’auto che porterà il marchio tedesco verso un futuro basato sull’elettrificazione.

Infatti dopo questo modello nel medesimo anno di uscita, il 2026, arriveranno altri 10 modelli che aggiorneranno il listino del marchio facendolo entrare nella nuova era a zero emissioni.

Sulla ID.2 for all vi sono ancora poche informazioni, una di queste riguarda l‘autonomia che è stimata in massimo 450 km. Un valore basso ma che, complice il notevole aumento di colonnine elettriche che dovremmo vedere nei prossimi anni, non renderà la ricarica un problema.

Dalle foto che sono state pubblicate il concept sembra quasi prendere ispirazione dalle linee della Golf 7. Le dimensioni sono riepilogate di seguito:

Lunghezza : 4 metri e 05

: 4 metri e 05 Larghezza : 1 metro e 81

: 1 metro e 81 Altezza : 1 metro e 53

: 1 metro e 53 Passo: 2 metri e 60

Dati che la classificano tra le auto compatte, infatti le dimensioni sono più o meno in linea con quelle di un’odierna Golf l’auto che è stata capace di far svoltare le sorti del marchio quando debuttò nel 1974.

Il suo prezzo sarà concorrenziale

La ID.2 for all come suggerisce il suo nome si rivolgerà alla parte di pubblico più ampia, alle masse, e per poterlo fare dovrà avere un prezzo d’acquisto accessibile.

Il CEO di Volkswagen Thomas Schafer ha svelato che il prezzo di acquisto sarà inferiore ai 25.000 euro. Se così dovesse essere si tratterebbe di una svolta nel campo delle auto elettriche.

Non resta che attendere il 2026 quando diventerà realtà la produzione in serie, con la speranza di vedere in questo arco di tempo il prototipo circolare su strada.