Nuova Volkswagen Passat Variant: prezzo, dimensioni e interni

Volkswagen Passat Variant è un modello che sin dal suo debutto 50 anni fa ha saputo avere sempre ottimi numeri di vendita sia in Germania che in Europa. In questo articolo un’analisi dei dettagli principali del MY2023 dell’auto.

LEGGI ANCHE: Lexus LBX 2024 – esterni, dimensioni, uscita e prezzo

Volkswagen Passat Variant: dimensioni e interni

La Variant è la versione con il portellone della Passat, il suo essere station-wagon comporta un aumento delle dimensioni in favore di una maggiore capacità di carico per i viaggi o anche solo per una famiglia numerosa. Di seguito le dimensioni:

Lunghezza : 4 metri e 73 senza gancio traino/ 4 metri e 89 con gancio traino

: 4 metri e 73 senza gancio traino/ 4 metri e 89 con gancio traino Larghezza : 1 metro e 83

: 1 metro e 83 Altezza : 1 metro e 51

: 1 metro e 51 Passo: 2 metri e 78

Gli interni della nuova Passat Variant sono stati totalmente rinnovati rispetto alla precedente generazione, vi è l’head up display proiettato sul parabrezza così da avere le info più importanti a portata d’occhio.

La strumentazioni digitale (virtual cockpit) ha una dimensione di 10,25 pollici ed è posta alla medesima altezza del display centrale che può avere dimensioni di 12 o 15 pollici.

Il volante è forse l’elemento più semplice dell’intero comparto interno, la parte bassa è piatta e le due razze consentono un’impugnatura davvero ergonomica. I comandi per gestire le impostazioni con le sole mani sono solidi al tatto.

LEGGI ANCHE: Hyundai Santa Fe 2024 – prezzo, dimensioni, interni e uscita

Un prezzo di partenza leggermente superiore alla berlina

Passat Variant sul mercato tedesco ha già presentato il proprio listino, il prezzo di partenza è di 39.995 euro. Una cifra che in Italia potrebbe sfiorare i 46.000 euro.

Notizie ufficiali da parte della casa di Wolfsburg non sono ancora giunte e queste sono solo supposizioni, magari la divisione italiana del brand potrebbe apporre modifiche sulla base delle versioni che saranno disponibili per l’acquisto.