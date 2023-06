La Volvo Ex30 ha delle caratteristiche molto interessanti. Scopriamo in particolar modo com’è fatta all’interno e che tipo di servizi offre.

Volvo EX30: caratteristiche, design, interni e tecnologia nel dettaglio

Design e dimensioni

Nelle prime foto ufficiali pubblicate mercoledì 7 giugno, la parentela tra l’EX30 e l’EX90 è evidente. Tuttavia, la nuova arrivata è caratterizzata da sbalzi molto corti e da un passo lungo di 2,65 m, che rende le sue linee più dinamiche. In termini di dettagli, il cofano sporgente ricorda i passaruota di un’Audi TT o, per restare in tema di SUV, di una Range Rover Evoque.

Questo aggiunge un tocco di sportività davvero notevole. Lo stesso vale per i parafanghi arretrati, che eliminano i tradizionali archi in plastica grigia e riducono l’altezza del veicolo.

A poppa, le luci divise in due sul bordo del lunotto ricordano ancora una volta la EX90. Tuttavia, l’EX30 presenta un bordo nero intorno allo sportello del portellone posteriore. Questa superficie sarà utilizzata dall’esclusivo modello EX30 Cross Country, dal carattere più avventuroso, che verrà aggiunto alla gamma in un secondo momento. L’EX30 CC si distingue anche per la griglia del radiatore nera, come una Peugeot 508 PSE restyling.

Interni

La plancia della Volvo EX30 si distacca immediatamente da quella degli altri modelli della gamma. Il suo minimalismo, iniziato con la EX90, mette in risalto la tecnologia digitale con un grande schermo posizionato verticalmente al centro del mobile. È la parte superiore dello schermo a fungere da quadro strumenti, con tutte le informazioni necessarie per la guida a portata di mano.

A differenza della EX90 e della Smart #1, la EX30 non ha uno schermo dietro il volante, né offre un head-up display, nemmeno come optional. Secondo Volvo, il segmento non si presta a questo tipo di utilizzo. E per farvi sentire a casa, la plancia è attraversata da una barra sonora nella parte inferiore del parabrezza, che crea un’atmosfera davvero piacevole.

Nella console centrale a forma di isola c’è un cassetto intelligente. Tuttavia, non c’è il tradizionale cassetto portaoggetti davanti al passeggero anteriore. La piattaforma tecnica elettrica condivisa con le cugine Smart #1 e Zeekr X offre un pavimento perfettamente piatto, risparmiando spazio che deve essere organizzato con originalità. Ben fatto.

Comandi

I comandi degli alzacristalli elettrici della Volvo EX30 non sono tradizionalmente collocati sui pannelli delle porte ma nella console centrale, come sulla Dacia Duster di prima generazione prima del restyling. Ci vuole un po’ di tempo per abituarsi, ma si riduce la lunghezza del cablaggio e si semplificano i collegamenti.

Inoltre, come nei modelli elettrici del Gruppo Volkswagen (ID.3, ID.4 e ID.5), lo stesso interruttore aziona i finestrini anteriori e posteriori di un determinato lato e si passa dall’uno all’altro con un terzo comando.

È uno spreco di tempo e denaro e l’ergonomia può essere migliorata. Anche se è vero che con l’aria condizionata e la diffusione dei contrassegni elettronici, i finestrini vengono aperti sempre meno.

