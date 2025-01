Un nuovo inizio al Volvo Studio Milano

Il Volvo Studio Milano si prepara a un 2025 ricco di eventi e iniziative che uniscono arte, musica e design, seguendo il tema del ”Possibile Adiacente”. Questa teoria, introdotta dal biochimico Stuart Kauffman, esplora come la creatività possa emergere dall’interazione tra elementi esistenti, generando nuove possibilità. Questo approccio riflette la missione di Volvo di promuovere una mobilità sostenibile attraverso la collaborazione tra produttori, legislatori e istituzioni di ricerca.

Un programma variegato e coinvolgente

Il programma del 2025 include una serie di eventi che spaziano dalla danza alla musica, con la partecipazione di partner prestigiosi come la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e Food Ensemble. Tra gli eventi più attesi, la quarta edizione di Esplorazioni, che si terrà tra settembre e novembre, promette di intrecciare diverse forme d’arte in quattro appuntamenti imperdibili. Inoltre, dal 10 al 12 giugno, il Volvo Studio ospiterà La Milanesiana, un festival che celebra la sinergia tra letteratura, musica e scienza.

Collaborazioni e nuove iniziative

Il 2025 vedrà anche il ritorno del ciclo Rumore in Studio, dedicato alla musica elettronica e sperimentale, con la partecipazione di artiste emergenti come POPA e Coca Puma. Un’altra novità sarà il progetto TANDEM, che metterà in contatto artisti affermati con talenti indipendenti, creando un ambiente di scambio e crescita. La direttrice commerciale di Volvo Car Italia, Chiara Angeli, ha sottolineato come il tema del 2025 rispecchi perfettamente la mission del marchio, che punta a valorizzare il rapporto tra la persona e l’ambiente.

Un polo culturale in continua evoluzione

Inaugurato nel 2017, il Volvo Studio Milano si è rapidamente affermato come uno dei centri culturali più dinamici della città. Il suo design, ispirato alla filosofia scandinava, offre uno spazio accogliente per eventi che promuovono valori come sostenibilità e innovazione. Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, ha elogiato la capacità del Volvo Studio di creare sinergie tra pubblico e privato, arricchendo l’offerta culturale cittadina. Con l’obiettivo di diventare ”carbon neutral” entro il 2040, Volvo dimostra il suo impegno verso un futuro migliore, dove tecnologia e creatività si incontrano per affrontare le sfide globali.