Volvo Trucks non si accontenta, investendo sia nei camion elettrici a batteria che in quelli a celle a combustibile.

Volvo Trucks non si accontenta, investendo sia nei camion elettrici a batteria che in quelli a celle a combustibile. Presentato per la prima volta lo scorso anno, il Volvo FCEV, l’autocarro elettrico del marchio svedese dotato di cella a combustibile, ha iniziato i suoi primi test su un circuito chiuso.

Riconoscibile per i suoi serbatoi di idrogeno impilati dietro la cabina di guida e ora nascosti dietro una carenatura per essere meglio integrati visivamente e aerodinamicamente, ha ora compiuto il passo successivo nel suo sviluppo percorrendo i primi chilometri su strade pubbliche in Svezia.

“I nostri camion sono attualmente in servizio sette giorni su sette e con ogni tipo di tempo. Le condizioni climatiche sono particolarmente rigide nel nord della Svezia, con ghiaccio, vento e molta neve, il che lo rende un terreno di prova ideale”, spiega Helena Alsiö, Vicepresidente Powertrain di Volvo Trucks. “Sono lieta di poter affermare che i test stanno andando bene, confermando ciò che abbiamo visto in precedenza, sia nelle simulazioni al computer che sulla nostra pista privata di Göteborg”.

Volvo Trucks inizia i test su strada del suo camion a idrogeno

Volvo Trucks è parca di dettagli tecnici, accontentandosi per il momento di sottolineare che le due celle a combustibile montate sull’FCEV generano fino a 300 kW di elettricità. Al momento della presentazione, si era anche detto che l’autonomia sarebbe stata di 1.000 chilometri.

Tuttavia, nel suo comunicato stampa, il costruttore scandinavo indica che il suo camion a idrogeno è “adatto a missioni di trasporto più lunghe” e potrebbe essere utilizzato “dove l’uso delle sole batterie non è un’opzione: ad esempio, nelle aree rurali senza infrastrutture di ricarica”. In altre parole, in situazioni simili a quelle attualmente in fase di sperimentazione in Svezia.

Volvo offre già sei modelli di camion con motori elettrici a batteria. Uno di questi, l’FH Electric, è anche la base per il FCEV a celle a combustibile. Non si sa ancora se altri modelli della gamma saranno offerti anche in versione a idrogeno, ma i primi a essere commercializzati saranno “nella seconda metà di questo decennio”. Come di consueto in questo settore, le prove pratiche e i test con gli autotrasportatori si svolgeranno diversi anni prima del lancio sul mercato, ma non ci sono ancora ulteriori dettagli in merito.

Volvo Trucks ha stretto una partnership con Daimler Trucks per sviluppare e produrre il sistema a celle a combustibile, creando la joint venture Cellcentric. Tuttavia, i due produttori stanno adottando approcci diversi: il primo vuole immagazzinare l’idrogeno in forma gassosa in serbatoi pressurizzati, mentre il secondo preferisce l’idrogeno liquido.

LEGGI ANCHE: