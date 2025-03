Volvo XC60 è un SUV che è approdato sul mercato nel 2017 ed in questi 8 anni di carriera è stato capace di imporsi nel segmento dei suv di dimensioni medio-grandi con il record di vendite per il 2024. Ora in questo articolo vediamo come e dove cambia il model-year 2026.

Volvo XC60: Tecnologia e design evoluti

La nuova XC60 MY 2026 cambia rispetto alla generazione attuale per un intervento radicale nel comparto tecnologico, iniziamo con il nuovo sistema di infotainment da 11,2 pollici con un OS Snapdragon Cockpit che aumenta la velocità e la reattività alle impostazioni dell’utente.

Gli aggiornamenti dell’interfaccia utente saranno più rapidi ed in particolare le funzionalità di Google saranno più intuitive. Sarà inviato ai clienti di modelli immatricolati a partire dal 2020 un aggiornamento OTA entro fine 2025.

Continuando a parlare degli interni vi sono materiali di grande pregio che conferiscono maggior lusso all’auto. I vani portaoggetti sono stati ottimizzati, vi sono nuovi portabicchieri ed il sistema di carica wireless è stato potenziato, offrendo il massimo per il comfort e la tecnologia a bordo.

Il design prevede una presa d’aria che riprende quanto visto sulla XC90 e luci posteriori dalla tonalità più dark.

Motorizzazioni e prezzi

A livello di motori permane il B5 Hybrid con una potenza di 250 cavalli mentre per chi volesse la plug-in le motorizzazioni sono due, la T6 da 350 cavalli e la T8 con 455 cv. La batteria per la plug-in ha una potenza di 18,8 kWh che permette un’autonomia solo elettrica di 70 km.

Il prezzo di partenza per la versione mild hybrid è di 58.900 euro. La full hybrid è leggermente più cara e parte da 65.000 euro.

Cifre importanti che manifestano come volvo con i propri suv XC punti su una clientela premium in grado di apprezzare il comfort e la tecnologia.