Volvo XC90, ecco il MY 2023 più tecnologico e dotato di un nuovo look esterno. Poche novità di rilievo sugli interni, almeno per il momento.

Volvo è da anni che si è dedicata alla produzione di suv oltre che alle classiche berline e station-wagon che l’hanno resa famosa a livello mondiale. La punta di diamante nel segmento per la casa svedese è il super-suv XC90.

Super non in termini di prestazioni ma per quanto concerne la qualità costruttiva. Scopriamo in questo articolo cosa riserverà il MY 2023.

Volvo XC90: interni e caratteristiche

Esternamente questo nuovo model-year porta in dote un nuovo design che non sarà un completo stravolgimento in quanto i restyling conservano gli aspetti positivi del modello che vanno a sostituire. Sarà più grande? Si ma non poi di molto in quanto si sta parlando di uno dei pesi massimi in termini di dimensioni nel segmento dei super-suv.

Potranno essere riviste la griglia frontale e le luci anteriori che volgeranno verso un look più futuristico.

Dal punto di vista motoristico è certo l’arrivo in gamma di una versione ibrida di quest’auto. Non è ancora sicuro invece, se la casa produrrà anche la versione full-electric del modello. Secondo noi è probabile visto che nei paesi scandinavi la transizione ecologica sta procedendo a spasso spedito ed è normale che il marchio leader abbracci questo cambiamento.

Il MY 2023 di XC90 porterà con sè un rifacimento degli interni. Nonostante il passare degli anni l’attuale generazione si difende ancora ma un cambio di passo sembra inevitabile.

Questo cambio avverrà quindi grazie ad un nuovo sistema di infotainment che avvicinerà ancora di più la tecnologia all’auto stessa. Probabilmente verrà mantenuto il tachimetro totalmente digitale fronte guidatore.

Non si hanno ancora notizie certe invece riguardo allo schermo al centro della plancia, che nell’attuale generazione è posto verticalmente.

Chissà forse conserverà questa peculiarità oppure si adeguerà alle competitor attuando una posizione orizzontale, solo lo svelamento ce lo dirà.

LEGGI ANCHE: