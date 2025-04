La Yamaha MT 07 2025 l’abbiamo vista e toccata con mano ad EICMA 2024 e già in quel primo incontro ci aveva dato delle ottime sensazioni, daltronde si sta parlando di una delle medium-naked più famose ed apprezzate al mondo. Resta però il dilemma se sceglierla manuale o automatica. Questo articolo vi toglierà i maggiori dubbi anche se naturalmente la scelta resta la vostra.

Yamaha MT-07: scelgo il manuale o l’automatico

La MT-07 è sul mercato dal 2014 ed in questi 11 anni ha saputo aggiornarsi dove conta davvero ed infatti l’edizione 2025 porta con sé nuovi cerchi forgiati, forcella rovesciata con cartuccia da 41 mm e il display TFT da 5 pollici.

Ma non cambia solo qui, il cambio importante, o meglio l’aggiunta è data dalla trasmissione, infatti può essere acquistata con il classico manuale o con il nuovo cambio automatico Y-AMT.

La scelta è un fattore soggettivo, naturalmente l’automatico agevola la guida perché permette di dimenticarsi della frizione, elemento che nella guida quotidiana è sempre presente e spesso fastidioso.

Non resta quindi che provarle entrambe e capire da sé se è il momento di passare al lato “oscuro” e veloce della forza ovvero il cambio automatico che di sicuro è un qualcosa di diverso per una naked se la si confronta con il passato, già di per sé molto tecnologico.

Yamaha MT-07 con il cambio Y-AMT una vera goduria

La versione automatica l’abbiamo provata ed effettivamente ha davvero il suo perché. Il cambio si manifesta come un quickshifter, già presente da anni sui modelli Yamaha, in particolare sull’MT-09, più evoluto.

In marcia ragiona in sostituzione del centauro, quindi alle basse velocità il lavoro di frizione per impostare ad esempio i tornanti in montagna lo fa lei, permettendovi di concentrare la vostra attenzione sulla traiettoria.

Alle alte gli innesti sono naturalmente velocissimi e precisi, un difetto è la mancanza di regolazione della moto nelle impennate perché in quel caso si lavora di frizione. Tuttavia queste vengono discretamente bene anche se è la centralina a gestire il cambio marcia.

Come detto sopra, la scelta migliore da compiere è provarle entrambe, solo dopo un accurato test drive si può decidere chi ha la meglio a seconda dei propri gusti.