Abarth come sappiamo è un marchio famosissimo per quanto riguarda la sportività legata al marchio Fiat infatti inizialmente il noto preparatore austriaco elaborava le creazioni della casa torinese. Ora è un marchio a sé che lavora in congiunzione con Fiat e ha come prodotto di punta la 500 Abarth.

Questo modello arriverà in versione full electric. Scopriamola in questo articolo dedicato.

Abarth 500 Elettrica: caratteristiche e autonomia

Non ci sono ancora notizie ufficiali relative ai dati tecnici della nuova Abarth elettrica. Una cosa è certa non verrà a meno la dinamica di guida, che abbiamo già potuto valutare ottimamente sulla 500 elettrica classica.

Farà bella mostra di sé uno spoiler posteriore ed il frontale sarà anch’esso dotato di un look aggressivo.

Il baricentro questo proposito sarà molto basso dato che l’alloggiamento batterie è collocato sul fondo della vettura.

Per quanto riguarda la potenza crediamo che ci si potrà avvicinare tranquillamente ai 200 cavalli, quindi una potenza del tutto simile alla Competizione endotermica, presente attualmente a listino.

Relativamente all’autonomia non si hanno ancora valori certi, sicuramente i valori saranno prossimi se non superiori ai 320 km con una sola ricarica già visti sulla 500E.

Abarth 500 Elettrica: interni e prezzo

Internamente potrebbero fare bella mostra di sé dei sedili sportivi contenitivi ed indubbiamente vi sarà una maggiore abitabilità data l’assenza del tunnel della trasmissione al centro della vettura.

Non mancherà naturalmente la tecnologia con un sistema di infotainment, crediamo ancora basato su Uconnect, ma dotato, si spera, di corposi aggiornamenti a livello di software.

Infine il prezzo, anche su questo fronte non si hanno notizie certe e quindi si possono al momento formulare solo delle ipotesi.

Considerando il prezzo di partenza della 500E (26.150€) potremmo tranquillamente vedere la versione Abarth con un prezzo di partenza superiore ai 35.000€.

