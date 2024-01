Cosa fare se si finisce in acqua con la macchina, i metodi per salvarsi,

Può accadere che la propria auto venga sommersa dall’acqua a seguito di un alluvione o di gravi episodi di maltempo e proprio per questo motivo vi è difficile uscire per potersi salvare la vita. In questo articolo vediamo cosa fare se si finisce in acqua con la macchina.

Acqua in macchina, che cosa fare

Appena ci si rende conto di avere l’acqua in macchina e si è ancora a bordo, la prima cosa da fare è tentare di abbassare il finestrino anteriore per tentare di uscire così da riemergere nuotando.

Tuttavia questo spesso non è possibile perché man mano che l’auto affonda l’acqua preme contro la porta irrigidendo le guarnizioni che non permettono più di poterla aprire.

E’ utile avere un martelletto che si può acquistare dal ricambista per pochi euro, un oggetto a punta infatti può rompere il vetro permettendo di uscire dalla macchina. Le auto di alta fascia però hanno vetri tri strato che non si possono rompere, in questo caso l’unica cosa da fare è aspettare che l’acqua riempia l’interno.

Se l’auto si è riempita d’acqua a seguito di un’alluvione è necessario che i soggetti coinvolti allertino subito la propria assicurazione spiegando cosa è accaduto e portando un documento, firmato dalle forze dell’ordine o dalla protezione civile, che attesti l’effettivo evento naturale (alluvione) solo così sia ha modo di avere il rimborso (se non si ha la polizza eventi naturali).

Per chi ha un’auto elettrica?

Anche le auto elettriche possono essere sommerse dall’acqua, tranquilli che non si resta folgorati dato che le batterie sono staccate dal telaio dell’auto. Ciò nonostante quando l’auto è stata pulita dall’acqua è bene verificare che non vi siano danni gravi.

Per il controllo del motore o dei motori elettrici è bene affidarsi ad un esperto. Si spende ma almeno la vostra vita è al sicuro, chi è abituato ad operare sui veicoli elettrici ha anche un equipaggiamento adatto allo scopo.