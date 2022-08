Gli additivi per autoveicoli spesso sono un componente oscuro in quanto non vengono usati spesso, ce ne sono di svariati tipi e svolgono diverse funzioni. Esistono sia per motorizzazioni benzina che diesel. Il protagonista di questo articolo è il famosissimo AdBlue additivo di uso comune se si è in possesso di veicoli dotati di motorizzazioni Diesel.

AdBlue: cos’è, quanto costa e dove trovarlo

AdBlue è un additivo carburante per motori diesel. Prima di tutto è bene chiarire che cosa sia un additivo carburante: come suggerisce la parola si tratta di un liquido che va aggiunto nelle fasi di rifornimento del veicolo.

AdBlue agisce sul sistema di alimentazione pulendo gli iniettori sciogliendo le incrostazioni presenti su di essi così facendo essi funzionano al massimo del loro rendimento. Su motori diesel questo permette minori emissioni nocive nell’aria grazie ad iniettori efficienti.

AdBlue lavora sul catalizzatore a riduzione selettiva, presente sui diesel più moderni, con AdBlue si riducono in misura notevole le emissioni di azoto.

AdBlue permette svariati vantaggi tra cui migliori prestazioni del motore, con un aumento della qualità di guida, un minore consumo di carburante ed una notevole diminuzione dell’inquinamento, come spiegato sopra.

Il costo di AdBlue varia a seconda di dove lo si acquista, infatti lo si può acquistare alla pompa (70 centesimi/litro) o in tanica (2 euro/litro) inoltre nei negozi specializzati in prodotti per auto si possono trovare taniche da 5, 10 o 20 litri con prezzi spesso convenienti.

Anche nei supermercati si può acquistare, il prezzo varia a seconda del posizionamento del supermercato se in città, al mare o in montagna.

Il prezzo varia da un minimo di 50 centesimi/litro ad un massimo di 2/3 euro/litro.

Dove si può trovare? Come detto sopra si può trovare presso le aree di sosta e le stazioni di rifornimento oltre che nei negozi specializzati nella vendita di articoli per auto e nei supermercati.

Per avere un elenco dettagliato dei distributori che offrono la vendita basta andare sul sito internet del distributore e vedere dove sono dislocati i distributori.

Restando sul web è possibile digitare su Google Maps “mappa distributori AdBlue” e comparirà la mappa con tutti i distributori che vendono l’additivo, con tanto di numero di telefono, orario di apertura e indirizzo (se azienda è registrata su Google).

LEGGI ANCHE: