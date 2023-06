Dopo il suo crossover, il costruttore italiano Aehra ha approfittato del Salone di Monza per presentare una nuova berlina ad alte prestazioni.

Aehra ha fatto parlare di sé dalla fine dello scorso anno. Dal nulla, il marchio italiano ha dichiarato le sue ambizioni in fatto di auto elettriche e sportive. Il suo primo modello è un insolito crossover, a metà strada tra una berlina e un SUV. Anche se non ha ancora visto la luce, l’azienda ha presentato una berlina elettrica con specifiche tecniche impressionanti.

Sobriamente denominata Aehra Sedan, questa GT punta senza dubbio ai vertici del mercato, dove si trovano Audi e-Tron GT, Porsche Taycan e persino Mercedes EQS. Il design è abbastanza simile a quello del crossover, ma è qui che la firma stilistica funziona meglio. Gli interni, nascosti dietro porte stravaganti, non sono stati rivelati.

Aehra Sedan: caratteristiche, design, motore

Aehra ha specificato che il 70% dei componenti sarà condiviso tra i due modelli. Non sorprende che la piattaforma utilizzata sia identica. Una batteria da 120 kWh, fornita da Miba e in grado di mantenere la carica per quasi 800 km, si trova nel pavimento! Funzionando a una tensione di 925 V, l’auto dichiara un picco di ricarica rapida di 350 kW. Ad oggi, solo la Lucid Air riesce a fare altrettanto.

Dovrebbero essere installate tre macchine elettriche, con due unità nella parte posteriore e una in quella anteriore. La Ahera Sedan potrebbe quindi vantare 805 CV e prestazioni incredibili. Non resta che trovare i fornitori giusti… Nel frattempo, il marchio italiano annuncia una data di lancio per il 2026, un anno dopo l’arrivo del crossover.

