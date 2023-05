Renault Rafale: caratteristiche, design, motori

Rafale è il nome ufficiale del futuro SUV coupé derivato dalla Renault Austral. Nella sua logica di chiamare i modelli derivati dalla Austral con un nome particolare, Renault ci segue e ci sorprende. Così, quella che ci aspettavamo con il nome di Grand Austral, la variante allungata a 7 posti, viene opportunamente chiamata Renault Espace e diventa, in modo un po’ capillare, l’erede della sesta generazione.

Ora è il turno di quella che fino a poco tempo fa si chiamava Austral Coupé, il modello che sarà in cima al catalogo Renault nel 2024.

Sarà il Renault Rafale, è ufficiale! Nessun legame con il famoso caccia tricolore progettato da Dassault e che è un riferimento nel suo settore, anche se l’immagine del jet da combattimento non può che giovare all’ammiraglia della gamma Renault. Non resta che trovare l’equivalente di Tom Cruise come ambasciatore.

Renault Rafale: la storia

Per restare in tema, si noti che sul sito The Originals Renault Store, ovvero il negozio chic che si rifà al patrimonio della marca, è ordinabile una replica in resina dell’aereo Renault-Caudron C.450 Rafale che permise all’aviatrice Hélène Boucher (e non Bouchet come indicato sul sito) di battere molti record di velocità negli anni Trenta.

Il famoso pilota fu anche ambasciatore della Renault Viva Grand Sport, una prestigiosa vettura dell’epoca alimentata da un motore 6 cilindri da 4,1 litri.

La Mercedes CLS di Renault?

Perché è da lì che proviene il punto di riferimento su quattro ruote, la Renault Rafale del 1934, uno studio di stile disegnato da Maurice Riffard. Questo coupé elegante e slanciato (vedi la nostra galleria fotografica) è stato un precursore della Vivastella Grand Sport. Una berlina elegante con una linea del tetto bassa – come una Mercedes CLS prima del tempo – e un parabrezza in due pezzi di ispirazione aeronautica.

Affermava chiaramente la posizione prebellica del marchio a forma di diamante, che offriva modelli di lusso. Dopo la rinascita della R5 e della 4L, Renault è tornata al suo glorioso passato. E ancora una volta, ha ambizioni da top di gamma.

LEGGI ANCHE: