A Milano, in anteprima mondiale, è stato presentato il primo modello della startup Aehra, un SUV elettrico targato Made in Italy e pronto a prendersi il mercato del lusso.

Il Made in Italy colpisce ancora: Aehra presenta il nuovo SUV elettrico di lusso

Il mercato dell’elettrico, come prevedibile, ha attirato molto interesse nel settore automobilistico. Tra i protagonisti del prossimo futuro si appresta così ad esserci anche Aehra, la prima startup di vetture elettriche di lusso.

L’azienda, nata a Milano 3 anni fa, ha così bussato alle porte del mondo elettrico, mostrando per la prima volta il SUV di lusso del futuro. Un mix perfetto tra una nuova era e la fondamentale aerodinamica, come richiamato dallo stesso nome Aehra.

Aehra: materiali compositi e una super autonomia per il SUV elettrico del futuro

Il SUV presentato da Aehra è realizzato interamente con materiali compositi; una scelta fatta sia per le capacità meccaniche di tali materiali che per la leggerezza.

L’aspetto fondamentale è però l’occhio di riguardo all’impatto ambientale. Aehra ha infatti optato per compositi da riciclo oltre all’uso di materiali riciclabili fino a 5 cicli.

La monoscocca sarà realizzata in fibra di carbonio, per una lunghezza di 5 metri, un passo di 3 e una larghezza di 2 metri. Il SUV sarà dunque spazioso ma anche non troppo pesante, permettendo così uno stile di guida semplice e reattivo.

La novità che sembra essere quella più attesa è però legata all’enorme autonomia che Aehra ha dichiarato, ovvero ben 800 Km. Tale risultato sarebbe possibile grazie ad un fino lavoro di aerodinamica, oltre alla presenza di batterie di ultima generazione e del miglioramento del loro thermal management.

Le linee del nuovo SUV lo rendono quasi un nuovo modello di vettura, tanto che la stessa Aehra non è convinta che SUV sia la categoria adatta al modello del futuro. Stupire era uno degli obiettivi prefissati dalla startup e così è stato dando vita ad un modello dal design accattivante, allo stesso tempo elegante e attento all’ambiente.

L’elettrica prodotta da Aehra dovrà ancora attendere prima di poter calcare le strade. Il suo arrivo sul mercato è infatti stimato per il 2025 con un prezzo che si aggirerà tra i 160 e i 180mila euro.

LEGGI ANCHE: