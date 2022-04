Alpine Esport Series: inizia la seconda stagione

L’Alpine Esport Series sta per arrivare con una nuova e interessante seconda stagione. Alpine è più coinvolta che mai nel digitale, nella dematerializzazione e persino nelle Blockchain. Il produttore francese, che ha già svelato le livree speciali della A110 GTA in NFT, oggi conferma il ritorno della serie Esport, ma questa volta il marchio sta mettendo l’accento sulle criptovalute.

I vincitori si divideranno 100.000 dollari in Alpine Fan Tokens, una criptovaluta creata sull’immagine di Alpine. Il miglior qualificatore vincerà 1.500 dollari di questa valuta virtuale. Sta poi al vincitore tenere i gettoni e, perché no, farli crescere o venderli: un sistema simile all’assegnazione di azioni in borsa come regalo.

Tutto sulla Alpine Esport Series

Per prendere parte al campionato, avrai bisogno del gioco Assetto Corsa Competizione e del contenuto aggiuntivo GT4 Pack.

La serie inizierà il 28 aprile con il primo turno, seguito dalle altre gare:

Round 1: 28 aprile (Gara 1 e 2)

Round 2: 12 maggio (Gara 3 & 4)

Round 3: 23 giugno (Gara 5 & 6)

Tutti guideranno la stessa macchina, la A110 GT4. Il vincitore dell’anno scorso sfiderà per il titolo migliaia di giocatori da tutta Europa e dal Regno Unito. I premi sono piuttosto generosi: oltre ai 100.000 dollari in gettoni, c’è un simulatore Trak Racer TRX (del valore di oltre 1.000 euro), un monitor curvo BenQ Mobiuz EX3410R e una sessione di guida in pista con una A110 GT4.

Ci sono altri premi da vincere, che non sono ancora stati annunciati.

Ormai il mondo degli esport sta diventando sempre più popolare. Non permette solo di mettersi alla prova “virtualmente”, ma anche di poter vincere dei premi estremamente gratificanti.

Insomma, le cose sono decisamente cambiate.

Leggi anche: