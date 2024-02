Un’automobile si compone di svariati organi che dopo l’utilizzo intenso, frutto di anni si possono usurare, comportando la necessità di essere cambiati. Elementi di questo tipo sono gli ammortizzatori che possono essere cambiati dall’utente scegliendo tra quelli di serie o prodotti aftermarket. In questo articolo ne vediamo la differenza.

LEGGI ANCHE: Mazda MX-5 prezzo e valore della prima generazione sul mercato dell’usato

Ammortizzatori originali o aftermarket? La differenza

Gli ammortizzatori originali o OE (dall’inglese Original Equipment) sono gli ammortizzatori con cui l’auto esce dalla fabbrica. Spesso su auto di fascia medio alta gli ammortizzatori sono già prodotti da brand famosi per la realizzazione di questi componenti, studiati sul tipo di auto di conseguenza sono efficienti e permettono di trovare il giusto compromesso tra comfort e guidabilità.

Tuttavia può capitare che qualcuno sia interessato al miglioramento della propria auto sia in termini di comfort, preferendo una vettura più morbida che assorba con facilità le asperità o al contrario che ricerca il piacere di guida e la prestazione anche nell’uso quotidiano.

Qui entrano in scena i prodotti aftermarket che sono realizzati da aziende diverse da quella di serie e che hanno specifiche particolari. Vi sono infatti brand che realizzano ammortizzatori per auto sportive o da corsa che sono totalmente diversi per struttura e ammortizzazione rispetto ad un componente originale.

La differenza è nella costruzione del pezzo, nei materiali utilizzati e nella tipologia, questi possono essere più lunghi o corti, la lunghezza ne determina la rigidità.

LEGGI ANCHE: Spazio di frenatura, come si calcola

L’aftermarket non è solo sportivo

I marchi che si occupano di produrre ammortizzatori aftermarket spesso hanno una linea di prodotti che rispecchia le caratteristiche degli impianti di primo equipaggiamento, potendo così optare per un brand diverso da quello presente sulla macchina originale.

La differenza in termini di guidabilità è praticamente nulla ma magari si ha un vantaggio in termini di prezzo dato che può capitare di trovare ammortizzatori aftermarket in offerto o ad un prezzo inferiore rispetto al componente di fabbrica.

La scelta sta infine all’utente, non bisogna dimenticare però la qualità in quanto l‘ammortizzatore ha un compito fondamentale, come altri elementi, ovvero garantire la massima sicurezza. Di conseguenza il nostro consiglio è di non lesinare quando si acquistano, si spende qualcosa in più ma l’auto ne beneficerà.