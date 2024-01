La nuova Mazda MX-5 RF, è una delle versioni più sportive della casa costruttrice giapponese. È una versione cabrio/coupé, con una particolare novità. La classica capote in tela, viene sostituita da un tetto rigido retrattile. Il risultato è sempre coupé, ma con una struttura più sicura e resistente. Per aprire il tetto retrattile elettricamente, infatti, sarà sufficiente premere un pulsante, e mentre l’auto si trova in movimento, saranno sufficienti 13 secondi, per liberarci del tettuccio e guidare a cielo aperto. Scopriamo prezzo e valore della prima versione usata della Mazda MX5.

Allestimenti e interni della Mazda MX5

Il modello si evolve in due versioni diverse: il 1.5 da 132CV e la 2.0 da 184CV. Già il primo risulta leggero e scattante, ma la versione 2.0 rende ancora più piacevole e sprint la guida. Qui, la qualità della guida migliora grazie alla presenza del differenziale autobloccante, che dà stabilità di trazione durante le curve. Inoltre, i pneumatici sono di 17″ anzicché 16″. Sono presenti ammortizzatori sportivi Bilstein, ed infine una barra anteriore duomi, che serve ad irrigidire la scocca. Il cambio manuale è davvero piacevole per una guida in perfetto comfort.

Gli interni sono molto eleganti, con eccellenti finiture. I sedili in pelle nappa nera, risultano particolarmente pregiati, categoria lusso. Nonostante sia una due posti, il bagagliaio è stato progettato per dare ampio spazio, anche per esempio per riporre le valigie per due persone, magari per una gita fuori porta o un weekend.

Quando il tetto è chiuso, l’abitacolo risulta essere ben isolato dai rumori esterni e dal freddo. Qualche piccolo difetto possiamo riscontrarlo nella mancanza di portaoggetti nelle porte e nella plancia. Ne troviamo solamente tre dietro ai sedili, che obiettivamente risultano un po’ scomodi da utilizzare. Inoltre, quando si guida col tetto aperto, si accusano particolari fruscii dietro ai poggiatesta. Ovviamente nella norma, ricordando che qualunque cabrio ha di questi fastidi, misti però alla piacevolezza di una guida all’aria aperta.

Sicurezza alla guida

Questa vettura è studiata per migliorare la sicurezza durante la guida. Per esempio, il tasto centrale per aprire il tetto, con una grafica sul display che ne segue l’andamento, serve a distrarre meno.

Inoltre, sempre sul computer di bordo, sarà facilmente gestibile l’uso del cellulare, grazie alla tecnologia bluetooth, oppure anche scegliere la musica da ascoltare.

Mazda MX5: prezzo e valore della prima versione usata

Ovviamente i prezzi di ogni vettura, variano in base alla versione, all’allestimento ed agli optional. Una Mazda MX5 parte da un prezzo di circa 28.500€ in versione soft top, per aumentare intorno ai 31.000/35.000 in versione RF.

Anche nel mercato dell’usato, la MX5 si posiziona tra le più ricercate e cliccate nei vari siti di concessionarie. Infatti, essendo un modello top dell’azienda, e soprattutto di recente distribuzione, potrà risultare facile trovarla a prezzo più accattivante. In tal senso, pertanto, sarà possibile acquistarne una con prezzi di partenza vicini ai 15.000/17.000 €, anche in questo caso, a seconda del tipo di allestimento.

