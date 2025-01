La presentazione della RS-GP25

Lo scorso giovedì, negli studi Sky di Milano, Aprilia ha svelato la livrea della sua nuova moto, la RS-GP25, con la quale intende affrontare la stagione 2023 della MotoGP. Questo evento ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore, poiché la casa motociclistica di Noale cerca di competere con le potenti Ducati, che hanno dominato le ultime edizioni del campionato.

Una livrea distintiva e identitaria

La nuova livrea della RS-GP25 si distingue per la scelta di rendere il nome ‘Aprilia’ ben visibile sulla carena. Questa decisione non è solo una questione estetica, ma riflette anche l’identità del marchio, che si trova a dover affrontare la mancanza di un title sponsor, a differenza di altre squadre come Ducati, Yamaha e KTM, che possono contare su partner di grande prestigio come Lenovo, Monster Energy e Red Bull.

Durante la conferenza stampa che ha seguito la presentazione, Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, ha affrontato il tema degli sponsor. Rivola ha sottolineato come l’azienda sia riuscita ad attrarre diversi partner grazie alla nuova line-up di piloti, ma ha anche evidenziato la necessità di un title sponsor che possa contribuire in modo significativo. “La moto è bellissima”, ha dichiarato, “e il risultato finale è eccellente, nonostante le sfide legate alla presenza di sponsor non giganteschi”.

Le aspettative per la stagione

Con l’inizio della stagione di MotoGP alle porte, le aspettative per Aprilia sono alte. La RS-GP25, guidata dal campione del mondo in carica Jorge Martin, rappresenta una nuova opportunità per la casa motociclistica di dimostrare il proprio valore in pista. Rivola ha concluso affermando che, sebbene il nome Aprilia debba essere ben visibile, l’arrivo di un title sponsor sarebbe accolto con entusiasmo, a patto che l’offerta sia adeguata. I potenziali sponsor sono avvisati: la dote per associarsi a Noale deve essere generosa.