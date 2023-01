Ecco quali novità sono state introdotte in una delle auto più belle e soddisfacenti in assoluto.

Dodge, Ford e Chevy hanno portato l’alta potenza alle masse inserendo grandi motori nei loro SUV e camion, ma non c’è nulla di paragonabile all’esperienza di guida di una Aston Martin DB11. Il V-8 biturbo da 528 CV di serie è entusiasmante, mentre il poderoso V-12 biturbo da 630 CV della coupé è un’auto da turismo ancora più grandiosa.

Entrambi i motori intonano una splendida colonna sonora e sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti che alimenta le ruote posteriori.

Aston Martin DB11 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

Non ci sono molte novità per la Aston Martin DB11 del 2023. È ora disponibile una nuova opzione di cerchi da 21 pollici dalla Vantage F1 Edition. Queste ruote leggere sono dotate di serie di pneumatici Pirelli P Zero.

Motore, trasmissione e prestazioni

La DB11 offre due motorizzazioni: un V-8 biturbo da 4,0 litri o un V-12 biturbo da 5,2 litri. Il primo sviluppa 528 cavalli, mentre il secondo raggiunge 630 cavalli. Entrambi sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti che trasmette tutta la coppia alle ruote posteriori.

Interni, comfort e carico

Gli interni di ogni DB11 sono lussuosi e possono essere personalizzati con una vasta gamma di colori e materiali esotici. Tuttavia, abbiamo notato una certa incoerenza nell’installazione dei pannelli e un’impressione di economicità degli interruttori. Questi problemi sono minori se paragonati all’esperienza di guida di quest’auto, che è comunque stravagante e coinvolgente.

Tutti i modelli includono rivestimenti in pelle, sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente e ingresso passivo.

Sono disponibili anche il volante riscaldato e i sedili anteriori ventilati. All’interno della DB11 non ci sono molti posti per riporre piccoli oggetti, a parte il cassetto del cruscotto centrale, che si apre per rivelare portabicchieri e un utile vassoio.

Prezzo dell’Aston Martin DB11

Il prezzo base parte da €210.734.

LEGGI ANCHE: