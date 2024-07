Aston Martin ad inizio anno ha mostrato le immagini della nuova Vantage, restyling dell’ultima arrivata che ha mantenuto un legame con i modelli precedenti pur guardando al futuro che la fa risaltare se messa a confronto con le più “datate” in questo articolo vediamo come si presenta il MY 2024.

Aston Martin 2024, sportiva con il giusto tocco di classe

La nuova Aston Martin 2024 si presenta con un design estetico ancora più aggressivo rispetto alla precedente generazione che già di per sé dichiarava al primo sguardo le sue intenzioni. I parafanghi sono stati allargati e sul fronte della tecnologia adotta fari a LED con tecnologia Matrix e al retrotreno fanno bella mostra i 4 terminali di scarico sportivi.

Dal punto di vista tecnico la nuova Vantage 2024 adotta il medesimo V8 della precedente versione, costruito in collaborazione con Mercedes-AMG si tratta di un’unità motore capace di sviluppare una potenza di 665 cavalli e 800 Nm di coppia massima. E’ stato eseguito un lavoro certosino sul motore per fargli guadagnare ben 155 cavalli e 115 Nm rispetto alla generazione che è andata a sostituire.

Per fare questo si è intervenuti su alberi a camme, compressori, l’elettronica, la lubrificazione e il raffreddamento. Aree che sui moderni turbo sono in grado di far salire le potenze come si è visto.

Il peso è un suo problema ma è normale dato che le sportive moderne, per ospitare motori così grandi e potenti devono avere chili, se si scelgono tutti gli elementi per far scendere il valore si toccano i 1.700 kg. Tanti, ma che grazie al nuovo motore la faranno comunque andare molto veloce.

Prezzo da Supersportiva

L’Aston Martin Vantage parte sul mercato italiano da un prezzo di 214.992 euro, cifra che va a sfiorare i 250.000 se la si decide di configurare secondo i propri gusti.

Si tratta di un prezzo in linea con quello delle rivali, chissà che l’aplomb britannico non possa avere la meglio sulle altre case che producono sportive, i dati di vendita risolveranno questa questione.