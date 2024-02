Video prova Alpine A110 GT: prezzo, prestazioni e sound

Abbiamo portato la nuova Alpine A110 GT in montagna, per scatenare i 300 cavalli e per scoprire come si guida davvero.

Era stato uno dei nostri primi test drive, quello della Alpine A110 nell’allestimento “base” da 250 cavalli. Ci rincontriamo oggi con il marchio, stavolta in grande stile, con la video prova della Alpine A110 GT con la motorizzazione più potente. La versione via di mezzo che fa coincidere sia le esigenze dei più sportivi come anche quelle di chi, con una piccola Gran Turismo, vuole viaggiare senza troppi mal di schiena.

Il listino del marchio Francese ha recentemente subito un lieve rincaro, con una nuova disposizione così formata:

– Alpine A110: a partire da 66.300 euro

– Alpine A110 GT: a partire da 77.350 euro (l’allestimento che potete vedere nel video test drive ufficiale di Motorimagazine)

– Alpine A110 S: a partire da 79.050 euro.

A parte, poiché secondo noi è una macchina molto diversa da queste versioni, l’allestimento speciale R. Ha un prezzo di partenza di 114.000 euro. Quest’ultima con dotazioni tecniche e perfezionamenti diretti esclusivamente, o quasi, all’utilizzo in circuito.

Prova Alpine A110 GT: la piccola supercar

Sound, emozioni e prestazioni le potete toccare con mano nel video test drive sui nostri canali. La prova di Alpine A110 GT è stata fatta tra le strade di montagna, nel misto stretto, che caratterizza ed evidenzia le peculiarità di un’auto a trazione posteriore, da 300 cavalli e solo 1.119 Kg di peso.

L’abbiamo chiamata, più volte, piccola supercar. Questo non sono per le sue prestazioni che le garantiscono uno 0 a 100 km/h in 4,2 secondi; quanto più per le emozioni che trasmette. Una guida poco filtrata in cui l’asfalto è la nostra tela, coadiuvata però nell’allestimento GT, da configurazioni ideate per viaggiare sempre comodi (anche in due).

Alpine: allestimento GT o S?

Con la prova della motorizzazione più potente, analoga a quella montata su Megane RS Trophy, ci siamo chiesti quale versione tra GT o S fosse quella da acquistare. La differenza di prezzo minima e le decine di configurazioni estetiche disponibili ci lasciano soltanto il problema di scegliere gli interni.

In attesa della prova della S, leggendo su carta le differenze, possiamo dirvi che nell’incertezza di un utilizzo promiscuo (non solo sportivo), la GT sembra essere la versione più interessante e facilmente utilizzabile tutti i giorni, per breve tratti, anche in città.

Interni e caratteristiche Alpine A110 GT

L’infotainment Alpine come già detto in passato non ci convince del tutto, basta però accenderla per dimenticarci di musica e altre diavolerie elettroniche. Questa volta, per chi viaggia e ha bisogno di una navigazione precisa e online, si aggiunge Android Auto ed Apple CarPlay tramite USB. Gli interni sono un tripudio di stile e materiali sportivi. Carbonio, Alcantara e plastiche con diverse texture. Un piacere anche i sedili rigidi, ma davvero comodi, configurati su questa GT. Le imbottiture garantiscono di non sentire angoli e spigoli durante le curve più allegre.

Leggerezza e aerodinamica, queste le parole d’ordine. Entrambi confermate nella nostra prova grazie ad un telaio e ad una carrozzeria studiate a tavolino per stupire ed essere efficaci. Punto di forza di questo modello la frenata, offerta da Brembo, con una lunghezza di arresto minima anche a regimi freddi dei dischi.