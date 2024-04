Audi A7 Sportback: prezzo, cavalli, interni e scheda tecnica

Andiamo alla scoperta dell’Audi A7 Sportback, un tipo di automobile molto particolare. Cosa c’è da sapere circa questo modello, qual è la sua scheda tecnica e il prezzo? Cerchiamo di conoscere meglio questa bellissima vettura, nei suoi pregi e difetti.

Audi A7 Sportback: interni e dettagli

Audi A7 Sportback, intanto, ha un’omologazione ibrida che strizza l’occhio alla sostenibilità dell’ambiente. Si tratta, infatti, di un’auto con sistema MHEV, che è l’acronimo di mild hybrid electric vehicle di serie. Esso si basa su una rete di bordo principale a 48 volt, con una grande potenza di recupero (fino a 12 kW). Si può ricorrere allo start-stop già a partire dai 22 km/h. Presenta, inoltre, una soluzione che integra una batteria ben compatta agli ioni di litio ed un alternatore azionato con cinghia, a sua volta collegato all’albero motore. Tale automobile marcata Audi è dotata di una grandissima tecnologia, che permette di ridurre di molto le emissioni inquinanti ed i consumi, fino a 0.7 litri di carburante ogni 100 chilometri.

La casa madre offre la possibilità di personalizzare gli interni dell’auto con le personali scelte dell’acquirente. Vi sono moltissimi pacchetti opzionali, che aumentano il prestigio ed il valore di un’automobile che, comunque, è unica nel suo genere. Un esempio? La presenza dell’illuminazione diffusa, disponibile come optional, che permette l’ingresso e l’uscita dell’auto al buio con più facilità. Un dinamismo fuori dal comune, un DNA sportivo che piacerà ai più tradizionalisti, ma non solo.

Cavalli e scheda tecnica

Per ciò che riguarda la scheda tecnica di questo gioiellino marcato Audi, ricordiamo la cilindrata di 2995 centimetri cubi. La potenza massima Kw rispetto ai giri è di 220/5250. L’automobile, inoltre, ha un rapporto tra coppia massima e numero di giri di 440/2900. Le emissioni di anidride carbonica, misurata in grammi per chilometro, è di 190. Ha una distribuzione di quattro valvole per cilindro e il numero dei rapporti del cambio è di sette, più la retromarcia. Dotata di trazione integrale, ha freni anteriori dischi autoventilanti e dischi nei freni posteriori. Per ciò che riguarda la lunghezza, è 497 cm. La larghezza è di 191 cm, mentre l’altezza è di 142.

Si tratta, come si può ben capire, di una berlina di lusso con quattro porte, più il portellone. Interessante è la presenza di spoiler posteriore, che viene fuori dal portellone oltre i 130 km orari. Anche i fari anteriori sono particolarmente carini. Di serie a led le luci diurne, ma spendendo circa 2000 euro in più si possono mettere i led anche negli anabbaglianti e gli abbaglianti, invece che allo xeno.

Audi A7 Sportback: il prezzo

Per ciò che riguarda la versione 2018, il prezzo dipende ovviamente dal tipo di versione che andiamo a scegliere e dai pacchetti che andremo a considerare. Si tratta di un’automobile che costa all’incirca 60.000 euro. Il prezzo, quindi, non è certo basso, ma vale senza dubbio la pena spendere qualche soldo in più per accaparrarsi un gioiello del genere.

Gli interni della nuova Audi sono in pelle. Il volante, multifunzionale e dal taglio ovviamente sportivo, è assolutamente regolabile elettricamente, così come avviene per i sedili anteriori. Nel posteriore, si ricorda che esso è più adatto ad ospitare due adulti, anziché tre. Per ciò che riguarda, invece, il bagagliaio, ricordiamo che ha un grandissimo spazio per i bagagli. La capacità è di circa 535 litri, che diventa di 1390 andando ad abbattere lo schienale..

Interessante come la nuova Audi abbia una meccanica interessante un po’ ovunque, anche nell’assale posteriore sterzante. Si tratta di una tecnologia che tende ad aiutare il guidatore in tutte le condizioni, permettendo una giusta manovra con poco margine di errore. Le ruote posteriori girano in controfase alle basse velocità, andando così a diminuire lo spazio relativo alla manovra. Se, però, la velocità aumenta, esse andranno a ruotare in fase. In questo modo, migliorano il piacere di guidare, oltre a rendere l’auto più sicura. Tale auto ha molte cose in comune alla Audi A8, ovvero la nota ammiraglia. Qui troviamo tantissimi sensori ad ultrasuoni, ma anche telecamere laser e radar che vanno praticamente a trecentosessanta gradi.

In questo modo, vanno a spingere l’auto a Livello tre di guida autonoma. Purtroppo, però, le normative ancora non consentono tutto ciò: per questo, la casa madre ha dovuto attuare un downgrade, andando a bloccare alcuni sistemi e permettendo una guida autonomia a Livello 2 Evo. Cosa significa, questo, in sostanza? Essa è capace di guidare da sola dagli zero ai 250 chilometri orari, leggendo facilmente la segnaletica orizzontale e correggendo le sterzate per rimanere in corsia. Presente, poi, il cruise control adattivo alla frenata automatica di emergenza, nonché l’assistenza agli incroci. Questo è tutto ciò che dobbiamo conoscere circa l’Audi A7 Sportback, una automobile davvero molto funzionale e perfetta per ogni occasione.